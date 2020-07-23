Илон Маск призвал производителей никеля выпускать больше металла, обещая крупный контракт

Ведущий мировой производитель электромобилей Tesla готов предоставить крупный контракт производителям никеля, приверженным концепции устойчивого развития, заявил глава компании Илон Маск.

"Tesla предоставит вам гигантский долгосрочный контракт, если вы будете производить никель эффективно и безопасно для экологии", - сказал Маск, которого цитирует агентство Reuters, во время телефонной конференции по итогам второго квартала.

Текущая стоимость комплектующих для аккумуляторов является препятствием для роста Tesla, отметил Маск.

Никель - важный компонент аккумуляторов для EV (аккумуляторные и гибридные автомобили), увеличивающий их емкость и позволяющий автомобилю нарастить пробег без подзарядки. Потребности Tesla в никеле вызваны как расширением производства EV, так и развитием проекта по солнечным панелям, где также используется этот металл. Помимо основной фабрики в Калифорнии, Tesla ведет строительство Gigafactory в Шанхае, готовит площадку в Берлине и накануне анонсировала создание еще одного завода - в штате Техас.

Tesla Inc. (SPB: TSLA) сейчас потребляет никель-кобальто-марганцевые аккумуляторы корейской компании LG Chem и никель-кобальто-алюминиевые аккумуляторы японской Panasonic. Эти компании, через длинную сбытовую цепочку, потребляют никель, произведенный горнодобывающими компаниями. Tesla не раскрывает, какие компании являются частью ее цепочки поставок.

Принимая во внимание стремление Tesla к устойчивому развитию, компания, скорее всего, предпочтет закупать высококачественный сульфидный никель, для производства которого требуется меньше энергии, чем для никеля из латеритных руд, приводит Reuters мнение Лалан Шоу (Lachlan Shaw) из National Australia Bank.

Ключевые поставщики никеля - Vale, производящая никель в Канаде и Бразилии, основной производитель высокосортного никеля "Норильский никель" (MOEX: GMKN) и BHP Group, работающая в Австралии. Прорыв дамбы на одном из железорудных предприятий Vale в январе 2019 г вызвал крупнейшую экологическую катастрофу в отрасли, сопровождавшуюся человеческими жертвами.

Производство катодных материалов для аккумуляторов в течение последних нескольких лет было одним из основных драйверов роста спроса на никель.

По прогнозам Wood Mackensie, потребление никеля в материалах для аккумуляторах электромобилей возрастет на 64% в период между 2019 и 2025 гг. Удовлетворение этого спроса может быть непростой задачей для отрасли, которая медленно наращивает экономически эффективное производство.

"Норникель" ранее отмечал, что не ожидает долгосрочного негативного влияния низких нефтяных цен на индустрию электромобилей, несмотря на резкое снижение стоимости владения бензиновыми авто. "Норникель" оптимистичен в отношении развития отрасли EV в долгосрочной перспективе, так как многомиллиардные инвестиции в инфраструктуру обеспечили неуклонное снижение средней цены аккумуляторного блока до $100/кВт.ч.

"Норникель" в 2018 г запустил первый downstream-проект, нацеленный на снабжение аккумуляторной отрасли. Финская площадка "Норникеля" Norilsk Nickel Harjavalta по соглашению с BASF поставляет никелевое и кобальтовое сырье для производства аккумуляторных материалов на заводе, строящемся по соседству с Harjavalta. BASF инвестирует в проект около 400 млн евро, проект рассчитан на обеспечение 300 тыс. электромобилей.