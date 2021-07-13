Украина за 6 мес. сократила импорт никелевых руд на треть

Украина в январе-июне текущего года сократила импорт никелевых руд и концентрата в натуральном выражении на 32,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 617,496 тыс. тонн.

Согласно статистике, обнародованной Государственной таможенной службой (ГТС), в денежном выражении импорт никелевых руд снизился на 37,2% - до $28,933 млн.

При этом ввоз осуществлялся из Гватемалы (100% поставок в денежном выражении).

В январе-июне-2021 Украина не осуществляла экспорт и реэкспорт данной продукции.

Как сообщалось, Украина в 2020 году нарастила импорт никелевых руд и концентрата в натуральном выражении на 15,7% по сравнению с 2019 годом - до 1 млн 555,723 тыс. тонн, в денежном выражении импорт возрос на 11% - до $75,790 млн. При этом ввоз осуществлялся из Гватемалы (70,05% поставок в денежном выражении) и Индонезии (29,95%).

В 2020 году Украина не осуществляла экспорт и реэкспорт данной продукции, тогда как в 2019 году поставила в Грецию 7,999 тыс. тонн никелевых руд на сумму $312 тыс.

В Украину никелевую руду импортирует Побужский ферроникелевый комбинат (ПФК, входит в группу Solway).

ПФК перерабатывает в год около 1,2 млн тонн руды.