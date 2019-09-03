Экономика

12:13 03.09.2019

Цена никеля в Лондоне растет шестой день подряд на опасениях дефицита

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Цена никеля в Лондоне растет шестой день подряд на опасениях дефицита

Никель дорожает в ходе торгов во вторник, инвесторы готовятся к увеличению мирового дефицита после решения Индонезии ввести запрет на экспорт никелевой руды c 1 января.

Цены на никель на Лондонской бирже металлов (LME) выросли на 3,6% и достигли $18,71 тыс. за тонну, пишет агентство Bloomberg. При этом рост котировок продолжается шестой день подряд.

Индонезия введет запрет на экспорт никелевой руды двумя годами ранее, чем было объявлено изначально. Об этом в понедельник заявил журналистам директор по развитию горнорудного сектора министерства энергетики и природных ресурсов Индонезии Бамбанг Гатот Арийоно.

Решение приведет к увеличению глобального дефицита более чем до 100 тыс. тонн в следующем году, считает эксперт компании Beijing Antaike Information Development Co. Сюй Айдун. Ранее ожидалось, что дефицит составит 40 тыс. тонн.

Индонезия является крупнейшим в мире экспортером никелевых руд, но правительство вводит различные ограничения на зарубежные поставки для того, чтобы стимулировать развитие перерабатывающих предприятий внутри страны.

Теги: #никель
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