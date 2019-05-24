Экономика

12:59 24.05.2019

Цена никеля в Лондоне подскочила на 5% за несколько минут

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Цена никеля в Лондоне подскочила на 5% за несколько минут

Лондонская биржа металлов (LME) зафиксировала резкий скачок цены на никель - в течение нескольких минут котировки повысились почти на 5%, или на $500 за тонну, до порядка $12 450 за тонну.

Причина столь быстрого и сильного повышения пока непонятна, но некоторые эксперты полагают, что оно может быть вызвано закрытием коротких позиций с помощью компьютерных программ, которые автоматически осуществляют торговые операции.

В Сингапуре никель подорожал на 2,9%, до $12 245 за тонну, в Шанхае - на 6,4%, до максимума с января 2018 года.

Теги: #никель
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