Экономика

16:23 07.08.2019

Побужский ферроникелевый комбинат в I полугодии снизил выплавку никеля на 8,7% из-за ремонта и наладки оборудования

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Побужский ферроникелевый комбинат в I полугодии снизил выплавку никеля на 8,7% из-за ремонта и наладки оборудования

ООО "Побужский ферроникелевый комбинат" (ПФК, Кировоградская обл.), входящее в международную инвестиционную группу Solway, по итогам работы в январе-июне 2019 года сократило выпуск никеля на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 6,1 тыс. тонн.

Согласно пресс-релизу предприятия, общий объем переработанной руды в первом полугодии составил 573,751 тыс. тонн (84,5% к аналогичному периоду прошлого года), что соответствует 32,280 тыс. тонн ферроникеля из рудного сырья (91,5%) или 6,1 тыс. тонн никеля (81,3%).

"Основная причина уменьшения объемов производства - работа на сниженных мощностях, так как ПФК столкнулся с необходимостью устранения последствий сбоев работы оборудования во время разогрева рудно-термической печи №1 после капремонта. С июня работа предприятия максимально приближена к плановым показателям", - поясняется в пресс-релизе.

В нем также сообщается, что средняя зарплата за первое полугодие составила 10395 грн, что на 29,3% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. При этом пресс-служба уточняет, что с 1 июля 2018 года руководство ПФК по согласию с компанией Solway Group приняло решение о повышении зарплаты на 38%, в том числе для инженерно-технических работников – на 40%, для работников рабочих специальностей – на 20%-50%.

ПФК в отчетном периоде перечислило налоги в бюджет Украины на сумму 51 млн 498,6 тыс. грн, что на 25,6% больше аналогичного периода прошлого года. Из них выплаты по единому социальному взносу составляют 26,190 млн грн (на 28,1% больше, чем в первом полугодии 2018 года), налог на доходы физических лиц и военный сбор – 20 млн 866,7 тыс. грн (на 25,2% больше). Расходы на содержание социальной сферы пгт Побужское в первом полугодии 2019 года составили 2 млн 525,8 тыс. грн, что на 6,2% больше, чем в первом полугодии прошлого года.

Согласно пресс-релизу, в 2017 году комбинат начал долговременный проект по реконструкции третьей степени газоочистного оборудования на трубчатых оборотных печах №1 и №2, что в результате приведет к уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в соответствии с мировыми стандартами. К настоящему моменту закончен первый этап, общая сумма расходов составила 53,263 млн грн.

Как сообщалось, ПФК по итогам работы в 2018 году увеличил выпуск никеля на 3,4% по сравнению с предыдущим годом - до 15,8 тыс. тонн, при этом общий объем переработанной руды в 2018 году составил 1,431 млн тонн (111,8% к 2017 году), что соответствует 77 тыс. тоннам ферроникеля из рудного сырья (106,2%) или 15,8 тыс. тонн никеля (103,4%).

Ранее планировалось в 2019 году переработать 1,572 млн тонн руды, произведя 85,1 тыс. тонн ферроникеля, что в эквиваленте составит 18,1 тыс. тонн никеля.

Комбинат работает на давальческом сырье, руда поставляется из Гватемалы. Украинская руда не подходит по физико-химическим характеристикам и отрицательно отражается на работоспособности оборудования.

ПФК - единственное в Украине и б.СССР предприятие, производящее в промышленном масштабе ферроникель из бедных окисленных никельсодержащих руд.

ООО "ПФК" создано на базе имущественного комплекса ОАО "Побужский ферроникелевый завод". С 2003 года предприятие приобрела компании Solway Investment Group.

Группа Solway имеет диверсифицированный бизнес, владея основными активами в горнодобывающем и металлургическом секторах. Ключевые компании группы зарегистрированы в Швейцарии (операционный центр), Люксембурге, Эстонии и на Мальте. 100% уставного капитала принадлежат гражданам ЕС. Основные производственные активы Solway сконцентрированы в Македонии, Гватемале, Индонезии и Украине.

Теги: #никель
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