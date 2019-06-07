BHP выявила 5 плотин с чрезвычайно высокой угрозой для окружающей среды в случае прорыва

Пять плотин хвостохранилищ, принадлежащих крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Group, создадут "чрезвычайно высокий риск" нанесения ущерба окружающей среде и проживающим рядом людям в случае прорыва, показали результаты проведенного компанией анализа степени риска своих дамб.

Англо-австралийская компания подвергается растущему давлению со стороны организаций и инвесторов после двух прорывов плотин в Бразилии, в результате которых погибли сотни человек. Одна из дамб принадлежала совместному предприятию, возглавляемому BHP.

Классификация степени риска, составленная BHP, основывается на последствиях от гипотетического прорыва дамб для окружающей среды и людей, а не на текущем состоянии плотин, подчеркивается в презентации компании.

Еще 15 плотин хвостохранилищ создают "очень высокий" риск нанесения ущерба в случае прорыва.

Между тем, компания заявляет о наличии "набора рычагов" для сдерживания этих рисков. "Итоговые результаты анализа говорят об отсутствии требующих безотлагательного решения проблем, касающихся целостности дамб", - говорится в презентации.

В ноябре 2015 году в деревне Бенту-Родригеш в бразильском штате Минас-Жерайс произошел прорыв двух плотин хвостохранилища компании Samarco - совместного предприятия Vale и BHP. Тогда погибли 19 человек, был нанесен значительный урон окружающей среде. Vale и BHP были оштрафованы властями страны на $5,3 млрд.

В январе 2019 года Vale объявила о прорыве плотины на руднике Corrego do Feijao в том же штате. Авария привела к гибели 231 человека.