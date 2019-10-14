Президент Египта и премьер Эфиопии намерены провести в Москве переговоры по проблеме строительства ГЭС на Ниле

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что договорился с премьером Эфиопии Абием Ахмедом Али о встрече в Москве для переговоров по проблеме строительства Аддис-Абебой гидроэлектростанции на реке Нил.

"Я достиг соглашения с эфиопским премьер-министром провести встречу в Москве и обсудить этот вопрос, чтобы продвинуться дальше (с решением проблемы - ИФ)", - цитируют в воскресенье западные СМИ слова египетского президента.

Также Абдель Фаттах ас-Сиси выразил надежду на успешное урегулирование ситуации.

В то же время он не назвал дату переговоров с эфиопским премьером.

Эфиопия намерена стать одним из крупных энергетических хабов Африки. Ожидается, что после завершения строительства ГЭС на Ниле, объемы производства электроэнергии в Эфиопии удвоятся, достигнув 6400 мегаватт. В Египте между тем обеспокоены тем, что ГЭС приведет к сокращению доли водных ресурсов Нила, от которых зависят 100 млн. жителей Египта.

Ранее переговоры между Египтом, Эфиопией и Суданом по этому вопросу зашли в тупик.

Египет надеялся, что Судан поддержит протест против строительства Эфиопией ГЭС, поскольку Египет и Судан - страны, которые находятся ниже по течению от ее планируемого расположения.