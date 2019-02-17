Бразильская Vale сообщила об эвакуации 200 человек в районе прорванной плотины

Горнодобывающая корпорация Vale проводит эвакуацию порядка 200 человек в районе плотины на юго-востоке Бразилии в качестве меры предосторожности.

Компания сообщила о "плане чрезвычайных действий для плотин горного промысла". При поддержке гражданской обороны и властей, проходит эвакуация порядка 200 человек из зоны, включающей в себя 49 жилых и коммерческих зданий.

Прорыв плотины в районе Белу-Оризонти (штата Минас-Жерайс) произошел 25 января.

В 2015 году там уже произошел прорыв дамбы. Тогда погибли 19 человек. Последствия разрушений восстанавливали до сих пор. Как сообщила в твиттере бывшая министр окружающей среды Марина Силва, никто не понес ответственности за катастрофу трехлетней давности.