Зеленский поручил до 15 октября завершить ремонт на автомобильном переходе через плотину Днепровской ГЭС

До 15 октября текущего года должна быть завершена реконструкция автомобильного перехода через плотину Днепровской ГЭС (Зепорожская обл.) и восстановлено дорожное покрытие на мосту.

Как сообщила пресс-служба президент Украины Владимира Зеленского, такую задачу он поставил после ознакомления с ходом ремонтных работ на переходе через плотину ГЭС в Запорожье в четверг .

Во время общения с Зеленским генеральный директор ЧАО "Укргидроэнерго" Игорь Сирота отметил, что для полноценного ремонта деформационных швов моста надо перекрыть дорожное движение. По словам Сироты, для этого требуется разрешение городского совета.

"Мы приедем 15 октября и проверим. Договорились?"- спросил президенту, обращаясь к Сироте.

Заказчиком работ по ремонту автомобильного перехода является ЧАО "Укргидроэнерго", исполнители – ОАО "Днипро-Спецгидроэнергомонтаж" и ООО "Интехбуд".