Экономика

14:18 30.09.2020

Контракт между "Энергоатомом" и Westinghouse является стратегическим для Украины – глава государства

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Контракт между "Энергоатомом" и Westinghouse является стратегическим для Украины – глава государства

Заключенный НАЭК "Энергоатом" и Westinghouse новый контракт – стратегический для Украины и является продолжением 20-летнего плодотворного партнерства между Украиной и Соединенными Штатами Америки в диверсификации поставок топлива на украинские АЭС, заявил президен Владимир Зеленский.

"Это, прежде всего, углубление диверсификации поставок ядерного топлива для нашего государственного "Энергоатома", который сегодня генерирует более половины электроэнергии в стране. Поэтому этот договор является стратегическим для нас", – отметил Зеленский после подписания контракта между сторонами в среду в Офисе президента, слова которого приводятся на его сайте.

При этом он подчеркнул: с новым контрактом Украина станет одной из первых стран в Европе, получающей альтернативное топливо для реакторов ВВЕР-440.

Кроме того, глава государства акцентировал внимание на "колоссальном потенциале атомной отрасли", отметив необходимость ее поддержки и строительства новых энергоблоков.

В связи с этим он заявил, что при рассмотрении проекта госбюджета-2021 будет рассматриваться возможность достройки энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС.

"Мы уже рассматриваем бюджет на будущий год. Будем говорить о возможности достройки третьего и четвертого энергоблоков", – сказал Зеленский.

Как сообщалось, Westinghouse Electric Company и НАЭК "Энергатом" в присутствии президента Зеленского в среду подписали контракт о поставках ядерного топлива для реакторов ВВЭР-440 Ривненской АЭС.

Стороны также подписали письмо о намерениях дальнейшего изучения локализации производства компонентов топливно-монтажных деталей в Украине. "Атомэнергомаш", являющийся подразделением "Энергоатома", в настоящее время проходит квалификацию по производству хвостовиков и головок ВВЭР-1000 для топлива Westinghouse.

"Мы рады, что "Энергоатом", в очередной раз, продемонстрировал свое доверие к Westinghouse и ядерному топливу, которое поставляет компания. Этим соглашением мы продолжаем усиливать энергетическую безопасность Украины, и стремимся участвовать в совершенствовании ее ядерного парка. Как стратегический партнер, Westinghouse будет продолжать поддерживать "Энергоатом" в его усилении и смежной экспертизе", - подчеркнул президент и генеральный директор Westinghouse Патрик Фрегмен (Patrick Fragman).

"Мы делаем еще один шаг в совместной необходимости продолжать совершенствовать производительность наших заводов и диверсифицировать поставки топлива. Это важное решение не только для Украины, но и для всех стран европейского континента, где работают реакторы ВВЭР-440", – отметил президент "Энергоатома" Петр Котин.

В компании напомнили, что ядерное топливо Westinghouse для ВВЭР-1000 уже используется в шести украинских атомных реакторах. В свою очередь, последнее поколение топливных сборок ВВЭР-440 обеспечивает экономию топлива, предлагает отличные характеристики и надежность, отвечающие высоким стандартам безопасности и качества.

В 2000 году с целью диверсификации источников поставок ядерного топлива для украинских АЭС "Энергоатом" совместно Westinghouse начал реализацию проекта квалификации ядерного топлива этой фирмы. В марте 2008 года "Энергоатом" заключил с Westinghouse Electric Sweden (Швеция) коммерческий контракт на обеспечение в 2011-2015 годах свежим ядерным топливом от трех до шести энергоблоков АЭС Украины с реакторами типа ВВЭР-1000. В 2014 году стороны договорились расширить и продлить его до 2020 года. В январе 2018 года контракт был продлен до 2025 года. Соглашением предусматривается поставка ядерного топлива для обеспечения семи из 15 украинских атомных блоков.

В декабре 2019 году ЮУАЭС-3 стал первым блоком, получившим разрешение регулятора ГИЯРУ на промышленную эксплуатацию топлива Westinghouse.

"Энергоатом" эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

Теги: #зеленский #westinghouse #энергоатом
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