Экономика

13:14 25.09.2020

"Эпицентр К" намерен построить около 50 ТЦ небольшого формата в райцентрах

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"Эпицентр К" намерен построить около 50 ТЦ небольшого формата в райцентрах

 Группа компаний "Эпицентр К" (Киев) намерена расширить сеть торговых центров (ТЦ) "Эпицентр" в Украине, построив около 50-ти объектов небольшого формата площадью 4-6 тыс. кв. м в районных центрах и 12 – в небольших городах, сообщил генеральный директор ГК "Эпицентр К" Петр Михайлишин.

"Сейчас мы сконцентрировались на строительстве "Эпицентров" оптимального формата – 4-6 тыс. кв. м в райцентрах. Мы готовы открыть еще ориентировочно 50 таких объектов", – рассказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Кроме того, в планах компании построить 12 ТЦ аналогичного формата в небольших городах.

Продолжается также строительство ТЦ в Житомире, Долине и Калуше (Ивано-Франковская обл.), Первомайском (Харьковская обл.) и Мелитополе (Запорожская обл.).

При этом, по словам Михайлишина, в районных центрах с населением 10-15 тыс. открывать объекты даже оптимального формата – нецелесообразно. Для удовлетворения спроса в таких населенных пунктах компания продолжает развивать логистическую инфраструктуру.

"В Украине почти 600 райцентров, но большинство из них имеет небольшое население – 10-15 тыс. Там не целесообразно открывать ТЦ на 4 тыс. кв. м, а строить что-то меньше – это уже будет не "Эпицентр". Такие форматы не смогут поместить все наши направления и отделы. Впрочем, чтобы удовлетворить потребности жителей этих населенных пунктов, мы развиваем онлайн-систему с большой логистической инфраструктурой, которая обеспечит жителей не только районных центров, но и сел", – отметил он.

ООО "Эпицентр К" создано в 2003 году, открыло свой первый гипермаркет в Киеве в декабре того же года. По состоянию на август 2020 года сеть насчитывает 62 ТЦ в Украине.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, участниками ООО "Эпицентр К" являются Александр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) и Татьяна Суржик (0,73%).

Уставный капитал ООО "Эпицентр К" составляет 158,6 млн грн.

Полный текст интервью гендиректора "Эпицентр К" П.Михайлишина и сооснователя компании А.Гереги опубликован на главной странице агентства "Интерфакс-Украина" www.interfax.kiev.ua

Теги: #недвижимость #эпицентр #тц #михайлишин
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