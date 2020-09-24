Кабмин утвердил новую методику расчета начальной стоимости спецразрешений

Утвержденная Кабинетом министров Украины методика расчета начальной стоимости спецразрешений на пользование недрами снизит возможность спекуляций при расчете цены, сообщили в Государственной службе геологии и недр (Госгеонедр).

"Логика новой методики заключается в отказе от использования субъективных данных, которыми можно манипулировать и достоверность которых трудно проверить, таких как эксплуатационные расходы, капитальные вложения, годовой доход предприятия. Расчет производится исключительно на основании объективных данных: наличие ресурсов и запасов по конкретному месторождению или участку недр и фиксированной цены единицы товарной продукции, для всех субъектов хозяйствования на всей территории Украины", - отметил глава Госгеонедр Ромах Опимах.

По данным службы, Кабмин на заседании 23 сентября также внес изменения в постановление №848 от 17 октября 2018 года о порядке проведения аукционов на пользование недрами путем электронных торгов, изменив статус постановления с временного на постоянный.

"Порядок предоставления специальных разрешений путем проведения открытых электронных торгов доказал свою эффективность, поэтому отныне все спецразрешения будут выдаваться через прозрачные онлайн-аукционы. Предоставление специальных разрешений вне аукциона будет происходить в исключительных случаях, которые четко определены постановлением №615 от 30 мая 2011 года", - отметили в Госгеонедр.

Как сообщалось, первоначальная редакция постановления КМУ №848 устанавливала срок проведения аукционов он-лайн до 1 октября 2020 года.