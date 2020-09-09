Экономика

18:22 09.09.2020

Более трети потребителей хочет получать газ и э/э от одного поставщика – исследование АПЭ

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Более трети потребителей хочет получать газ и э/э от одного поставщика – исследование АПЭ

Более трети потребителей природного газа в Украине хочет получать газ и электроэнергию от одного универсального поставщика, свидетельствуют данные исследования Ассоциации поставщиков энергоресурсов, объединяющей 25 лицензиатов на рынке электроэнергии и газа.

"Согласно результатам проведенного нами исследования, 62% опрошенных главным считают бесперебойные поставки газа, 47% хотят прозрачной и доступной цены, а 37% хотят получать комплексный продукт – газ и электроэнергию от одного поставщика", – сообщил глава ассоциации Артем Компан, слова которого цитирует ее пресс-служба в среду.

При этом Компан прогнозирует, что универсальные предложения для физлиц могут появиться после полноценного открытия в Украине розничного рынка электроэнергии, при этом отметив, что для юридических лиц такие предложения уже действуют.

В то же время он акцентировал внимание, что за время после открытия рынка газа для бытовых потребителей с отменой ПСО с 1 августа только треть населения знает о произошедшей реформе и новых возможностях по выбору поставщиков.

Как сообщалось, с 1 августа 2020 года с НАК "Нафтогаз Украины" сняты специальные обязательства по продаже газа для его последующей поставки бытовым потребителям. С августа цены на газ для своих бытовых клиентов и бизнеса (юрлиц) каждый поставщик определяет самостоятельно, а потребитель виметт возможность сменить поставщика.

Теги: #апэ #рынок #энергетика #поставщики
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Интерфакс-Украина
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