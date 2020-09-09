Экономика

18:00 09.09.2020

Зеленский в ходе посещения Хмельницкой АЭС обсудил возможности финансирования достройки 3-го и 4-го блоков

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Зеленский в ходе посещения Хмельницкой АЭС обсудил возможности финансирования достройки 3-го и 4-го блоков

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе посещения Хмельницкой АЭС обсудил с руководством станции возможности финансирования строительства третьего и четвертого блоков.

"Это все нужно просчитать, тогда будет вынесено предложение", - сказал он на брифинге во время рабочей поездки в Хмельницкую область в среду.

По словам главы государства, реализация проекта позволит не только создать рабочие места в атомной отрасли, но и обеспечит заказами машиностроительные и другие предприятия страны.

Как сообщалось, достройка третьего и четвертого блоков Хмельницкой АЭС неоднократно переносилась. Готовность участвовать в завершении строительства блоков путем производства двух комплектов реакторных установок ранее подтвердила чешская Skoda.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует Запорожскую, Южно-Украинскую, Ривненскую и Хмельницкую станции с 15 энергоблоками, оснащенными водо-водяными энергетическими реакторами, общей установленной электрической мощностью 13,835 тыс. МВт.

Теги: #хмельницкая_аэс #зеленський
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