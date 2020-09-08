Количество протестующих горняков Криворожского железорудного комбината растет, есть намерение протестовать у других шахт – Волынец

84 горняка шахты "Батькивщина" Криворожского железорудного комбината остались под землей в знак протеста и солидарности с протестующими шахты "Жовтнева".

Требования работников общие: повышение зарплат, улучшение условий труда, возвращение льготного стажа по спискам 1,2, прекращение нарушений при аттестации, сообщил лидер Национального профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на странице в Facebook в понедельник

При этом отмечается, что работники шахты "Батькивщина" все три дня принимали активное участие в митингах в поддержку подземных протестующих шахты "Жовтнева".

"Как я сообщал сегодня утром, работники других предприятий Кривого Рога, региона сообщают о протестных настроениях в их коллективах", - резюмировал народный депутат.

Волынец в соцсети "Фейсбук" отметил, что уже 214 человек в шахте "Батькивщина", то есть к 84 протестующим присоединились еще 130 работников предприятия.

"Есть информация, что другие работники шахт КЖРК - "Батькивщина", "Жовтнева", "Гвардейская" и "Терновская" - готовятся к проведению итальянской забастовки. То есть, не будут выполнять смежную работу, которая не оплачивается, и не будут приступать к работе в случае нарушения на предприятии правил техники безопасности охраны труда, в случае неисправности оборудования", – констатировал Волынец.

Ранее он сообщил, что двенадцать горняков первой, ночной смен шахты "Жовтнева" КЖРК по добыче железной руды (Кривой Рог, Днепропетровская обл.) остались под землей на глубине 1,2 км на расстоянии около 2 км от шахтного ствола, объявив акцию протеста с требованием повысить зарплату, уволить менеджмент предприятия и вернуть им льготный стаж.

Агентству "Интерфакс-Украина" в компаниях официально не прокомментировали сложившуюся ситуацию на шахтах.

Шахта "Жовтнева" ("Октябрьская"- рос.) вместе с шахтами "Батькивщина " ("Родина" – рос.), "Гвардейская" и "Терновская" входит в состав ПАО "Криворожский железорудный комбинат" (КЖРК, Днепропетровская обл.).

КЖРК специализируется на подземной добыче железной руды.

Компании Starmill Limited принадлежит 99,88% акций комбината.

КЖРК в настоящее время управляют группа "Метинвест" и группа "Приват".