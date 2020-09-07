"Укрпошта" за 4 года сэкономила около 1 млрд грн на закупках через Prozorro

АО "Укрпошта" на протяжении 2016-2020 гг. сэкономило на закупках через площадку ProZorro около 1 млрд грн, сообщил гендиректор компании Игорь Смелянский на своей странице в Facebook в понедельник.

По его словам, больше всего получилось сэкономить на закупке 2,7 тыс. POS-терминалов (8,5 млн грн), почти 4 тыс. персональных компьютеров для сотрудников (15,6 млн грн) и электроэнергии (более 24 млн грн).

Смелянский отметил, что всего за указанный период было проведено 10780 процедур, в которых приняли участие более 5,6 тыс. участников.

Как сообщалось, чистый доход от реализации продукции АО "Укрпошта" по результатам января-июня 2020 года возрос на 12,6% по сравнению аналогичным периодом 2019 года - до 4,3 млрд грн.

Чистый доход от реализации продукции АО "Укрпошта" в 2019 году увеличился на 20,6% по сравнению с 2018 годом - с 6,8 млрд грн до 8,2 млрд грн.