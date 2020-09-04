Экономика

19:09 04.09.2020

Криворожский ЖРК за 8 мес. сократил добычу руды на 4,5%

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Криворожский ЖРК за 8 мес. сократил добычу руды на 4,5%

Криворожский железорудный комбинат (КЖРК) в январе-августе текущего года, по оперативным данным, снизил выпуск товарной железной руды подземной добычи на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 2,757млн тонн.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель предприятия, в августе КЖРК добыл 287 тыс. тонн руды, тогда как в июле – 376 тыс. тонн.

Ранее, 3 сентября текущего года лидер Национального профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил, что часть горняков шахты "Жовтнева" выступили с требованием повысить зарплату, уволить менеджмент предприятия и вернуть им льготный стаж.

Шахта "Жовтнева" ("Октябрьская"- рос.) вместе с шахтами "Родина", "Гвардейская" и "Терновская" входит в состав ПАО "Криворожский железорудный комбинат" (КЖРК, Днепропетровская обл.).

КЖРК в 2019 году снизил выпуск товарной железной руды подземной добычи на 4% по сравнению с предыдущим годом - до 4,397 млн тонн.

Комбинат специализируется на подземной добыче железной руды. В основном реализует продукцию Мариупольскому меткомбинату им. Ильича (Донецкая обл.).

Компании Starmill Limited принадлежит 99,88% акций комбината.

КЖРК в настоящее время управляют группа "Метинвест" и группа "Приват".

Теги: #кжрк #добыча
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