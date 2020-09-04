Программа портфельных госгарантий в 2021г будет увеличена до 10 млрд грн - премьер

Программа портфельных государственных гарантий в 2021 году будет с 5 млрд грн увеличена минимум до 10 млрд грн, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"С учетом мультипликатора это позволит привлечь до 100 млрд грн", - сказал он на "Форуме МСП. Перезагрузка" в Киеве в пятницу.

Глава правительства добавил, что целью является снизить эффективные ставки кредитования в среднем до 10% с нынешних 13-15% годовых. По его словам, цена и доступность денежных ресурсов - это вопрос, который он обсуждает с новым главой Нацбанка на встречах, которые проходят несколько раз в неделю.

В то же время Шмыгаль подчеркнул, что при этом необходимо избегать резких изменений, так как они могут привести к инфляционным и курсовым шокам.

"Изменения будут быстрыми, но плавными", - сказал глава правительства.