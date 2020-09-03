Нацбанк ожидает в ближайшее время миссию МВФ и деньги до конца года – глава НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) ожидает миссию Международного валютного фонда (МВФ) в ближайшее время и поступление средств от Фонда до конца 2020 года, сообщил глава регулятора Кирилл Шевченко.

"Основным допущением нашего прогноза является последующее сотрудничество с МВФ. (…) Мы ожидаем в ближайшее время миссию МВФ и планируем до конца года еще получить деньги от МВФ", – сказал он в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.