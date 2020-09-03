Экономика

14:45 03.09.2020

Нацбанк ожидает в ближайшее время миссию МВФ и деньги до конца года – глава НБУ

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Нацбанк ожидает в ближайшее время миссию МВФ и деньги до конца года – глава НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) ожидает миссию Международного валютного фонда (МВФ) в ближайшее время и поступление средств от Фонда до конца 2020 года, сообщил глава регулятора Кирилл Шевченко.

"Основным допущением нашего прогноза является последующее сотрудничество с МВФ. (…) Мы ожидаем в ближайшее время миссию МВФ и планируем до конца года еще получить деньги от МВФ", – сказал он в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

Теги: #шевченко #нбу #мвф
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