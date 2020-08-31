Решение САП закрыть дело "Роттердам+" подтвердило законность этого принципа – ДТЭК

Решение Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) закрыть уголовное производство в деле, известном как "Роттердам+", подтвердило законность применения принципа импортного паритета и безосновательность ранее выдвинутых подозрений, заявил энергохолдинг "ДТЭК".

"Это решение в очередной раз подтвердило, что порядок формирования прогнозной цены на электроэнергию в 2016 году определил прозрачные правила работы на Оптовом рынке электроэнергии, которые до этого не применялись", – говорится в заявлении компании в пятницу вечером.

При этом в ДТЭК отметили, что целесообразность использования принципа импортного паритета и соответствие методики ценообразования на энергетический уголь в Украине практикам европейских стран были подтверждены международными исследованиями.

Кроме того, в компании обратили внимание, что этот принцип отражен в меморандуме Украины с Международным валютным фондом для определения цены на природный газ.

В энергохолдинге отметили, что использовали этот принцип в течение четырех лет при продаже угля как частным, так и государственным энергогенерирующим компаниям, выразив сожаление, что принятое НКРЭКУ решение стало инструментом для политических манипуляций и многолетней травли компании.

"ДТЭК рассматривает возможность защиты репутации компании и своих сотрудников, которые подверглись необоснованному преследованию в рамках этого уголовного производства, в судебном порядке", – подытожили в энергохолдинге.

Ранее 28 августа в САП заявили, что "дело "Роттердам+" закрыто в части, касающейся подозреваемых, однако само досудебное расследование продолжается. В антикоррупционном органе отметили, что в настоящее время, в связи с продолжительностью предварительного расследования, фактическим ограничением сроков досудебного расследования, определенным п. 3 ч. 4 ст. 219 УПК Украины, и отсутствием других процессуальных источников доказательств, исчерпаны возможности получить достаточные доказательства для доказательства виновности подозреваемых и других лиц в суде.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило, что решение о закрытии т.н. "дела "Роттердам +" противоречит принципам верховенства права, поэтому обжалует его у генерального прокурора и и.о. руководителя САП.

В конце апреля 2016 года НКРЭКУ начала применение нового порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены (ОРЦ) на электроэнергию, который, в частности, определял цену угля по формуле "стоимость в порту Роттердам (API2) плюс стоимость доставки в Украину" ("Роттердам+").

НАБУ 24 марта 2017 года открыло уголовное производство, в рамках которого расследует действия членов НКРЭКУ, утвердивших формулу "Роттердам+". С 1 июля 2019 года была запущена новая модель рынка электроэнергии, в связи с чем прежние принципы формирования цен, в том числе формула "Роттердам+", прекратила действие, однако расследование НАБУ продолжалось, а дело начало слушаться в судах.

Находящийся в розыске по обвинениям НАБУ за формулу "Роттердам+" экс-глава НКРЭКУ, Дмитрий Вовк считает, что правительство своим постановлением от 24 января этого года о формуле ценообразования на газ для "Нафтогаза Украины" фактически подтвердило справедливость "Роттердам+".