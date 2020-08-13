Экономика

17:51 13.08.2020

SkyUp анонсирует ряд международных рейсов из Киева, Львова и Харькова

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SkyUp анонсирует ряд международных рейсов из Киева, Львова и Харькова

Авиакомпания SkyUp Airlines (Киев) пополняет зимнюю программу новыми направлениями и маршрутами с вылетом из Киева, Львова и Харькова.

Как сообщила пресс-служба компании в четверг, все анонсированные рейсы стартуют с 25 октября, кроме маршрута Киев – Дубай – Киев, рейсы по которому начнутся 26 сентября дважды в неделю: по субботам и средам. При этом с 25 октября частота рейсов по указанному маршруту пополнится до пяти раз в неделю: по понедельникам, средам, четвергам, субботам и воскресеньям.

Из Киева, в частности, запланированы рейсы в Белград (по вторникам и пятницам, от 1,2 тыс. грн в одну сторону без багажа), Братиславу (по четвергам и воскресеньям, от 552 грн), Стокгольм (по вторникам и пятницам, от 1,5 тыс. грн), Амман (по средам и воскресеньям, от 3,3 тыс. грн), Коломбо (по понедельникам и четвергам, от 13,7 тыс. грн – купить билеты можно только туда и обратно на фиксированные периоды 10-12 дней).

Из Львова запланированы рейсы в Дубай (по средам и субботам, от 4,1 тыс. грн), Неаполь (по понедельникам и пятницам, от 1 тыс. грн), Прагу (по вторникам, четвергам и воскресеньям, от 1 тыс. грн), Париж (по вторникам и пятницам, от 1,2 тыс. грн), Тель-Авив (по четвергам и воскресеньям, от 2,8 тыс. грн).

Из Харькова анонсированы перелеты в Прагу (по вторникам, четвергам и воскресеньям, от 1,7 тыс. грн), Дубай (по средам и субботам, от 4,2 тыс. грн), Париж (по четвергам и воскресеньям, от 1,9 тыс. грн).

Как сообщалось, авиакомпания SkyUp Airlines за июль нарастила 50% докоронакризисного среднего показателя ежемесячных перевозок.

Теги: #авиарейсы #skyup
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