Экономика

18:45 07.08.2020

Срок досудебного расследования по делу "Роттердам+" истекает 8 августа, САП приостановила расследование – ДТЭК

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Срок досудебного расследования по делу "Роттердам+" истекает 8 августа, САП приостановила расследование – ДТЭК

Досудебное расследование в отношении сотрудников ДТЭК по делу "Роттердам+" приостановлено, сообщил энергохолдинг ДТЭК в пресс-релизе в пятницу со ссылкой на адвокатов.

В пресс-службе ДТЭК агентству "Интерфакс-Украина " уточнили, что Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) приостановила расследование 3 августа, срок досудебного расследования истекает в субботу, 8 августа.

Компания в пресс-релизе сообщила, что приостановка расследования является очередным свидетельством безосновательности ранее выдвинутых подозрений.

При этом в ДТЭК отметили, что будут принимать все законные меры по защите деловой репутации компании, а также чести и достоинства сотрудников в национальных и международных судах.

Как сообщалось, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) 24 марта 2017 года открыло уголовное производство, в рамках которого расследует действия членов НКРЭКУ, в том числе экс-главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка, утвердивших формулу "Роттердам+". С 1 июля 2019 года была запущена новая модель рынка электроэнергии, в связи с чем прежние принципы формирования цен, в том числе формула "Роттердам+", прекратила действие, однако расследование НАБУ продолжается, а дело начало слушаться в судах.

Теги: #роттердам #сап #дтэк
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