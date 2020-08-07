IT-директор ПриватБанка покинул пост в связи "карантинным" ограничением зарплат в госсекторе

Член правления государственного ПриватБанка (Киев) по вопросам информационных технологий Андрей Гриценюк покинул пост в связи с введенным на период карантина ограничением зарплат в госсекторе и госкомпаниях до уровня 47 тыс. грн, сообщил член наблюдательного совета ПриватБанка Роман Сульжик.

"Сегодня из ПриватБанка уволился один из лучших специалистов. Он уволился потому что ему, как и другим руководителям "Привата" и членам набсовета, уже около полугода не платят честную зарплату", – написал он в Facebook.

Согласно информации банка, Гриценюк был назначен членом правления ПриватБанка по вопросам информационных технологий с 1 апреля-2019 на три года. Гриценюк в течение последних пяти лет также работал замдиректора и начальником управления системного обеспечения департамента информационных технологий Национального банка Украины (НБУ), а также замдиректора и начальником управления обслуживания пользователей того же департамента.

Как сообщалось, 29 апреля Кабинет министров ограничил размер заработной платы руководителей исполнительных органов и членов набсоветов государственных компаний до 47 тыс. грн в месяц.

Власти Украины в меморандуме МВФ по новой программе stand by взяли обязательство отменить указанное ограничение до 1 июля, однако это не было сделано.

Президент Украины Владимир Зеленский сначала включил этот вопрос в повестку дня внеочередного заседания Верховной Рады 13 июля, однако затем попросил его не рассматривать.

Генеральный директор госконцерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус в конце июля передал президенту письмо от глав набсоветов с просьбой решить проблему с введенным на период карантина ограничением зарплат в госкомпаниях в 47 тыс. грн в месяц, так как она снижает эффективность работы и угрожает потерей профессиональных специалистов.