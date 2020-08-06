Экономика

12:37 06.08.2020

Lufthansa получила убыток в 1,5 млрд евро во II квартале

2 мин читать
Lufthansa получила убыток в 1,5 млрд евро во II квартале

Deutsche Lufthansa AG зафиксировала серьезный убыток во втором квартале и сообщила, что постепенно начнет увеличивать объем авиаперевозок в оставшуюся часть года.

Как сообщается в пресс-релизе германской авиакомпании, чистый убыток в апреле-июне составил 1,5 млрд евро по сравнению с прибылью в размере 226 млн евро за аналогичный период годом ранее.

Выручка упала на 80% - до 1,89 млрд евро с 9,58 млрд евро годом ранее. Скорректированный убыток до налоговых и процентных выплат (EBIT) составил 1,68 млрд евро против скорректированной прибыли EBIT в 754 млн евро годом ранее.

Объем воздушных перевозок сократился на 95% во втором квартале, говорится в сообщении Lufthansa. Компания планирует постепенно наращивать перевозочные мощности в третьем и четвертом кварталах.

В третьем квартале перевозки по ближне- и среднемагистральным маршрутам, как ожидается, выйдут на уровень 40% от прошлогоднего объема, дальнемагистральные перевозки - на уровень 20%. В четвертом квартале эти показатели составят примерно 55% и 50% соответственно, согласно планам Lufthansa.

"Мы не рассчитываем, что спрос вернется к докризисным уровням раньше 2024 года. Особенно на дальних маршрутах не предвидится быстрого восстановления", - заявил глава Lufthansa Карстен Шпор.

Компания ожидает отрицательного значения скорректированной EBIT во втором полугодии и, как следствие, дальнейшего снижения показателя по итогам года.

Акции Lufthansa на торгах в четверг дорожают на 2,1%. Капитализация авиакомпании с начала года упала на 49% и составляет около 4,6 млрд евро.

Теги: #lufthansa
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:33 29.05.2020
Руководство Lufthansa не исключает возможность банкротства

Руководство Lufthansa не исключает возможность банкротства

20:10 27.05.2020
Наблюдательный совет Lufthansa отверг выдвинутые ЕС условия финпомощи

Наблюдательный совет Lufthansa отверг выдвинутые ЕС условия финпомощи

11:10 21.05.2020
Lufthansa может согласиться на предоставление властям Германии блокпакета акций в обмен на госпомощь

Lufthansa может согласиться на предоставление властям Германии блокпакета акций в обмен на госпомощь

15:06 12.05.2020
Авиакомпании Wizz Аir и Lufthansa планируют возобновить рейсы из Украины в конце мая – начала июня

Авиакомпании Wizz Аir и Lufthansa планируют возобновить рейсы из Украины в конце мая – начала июня

16:12 11.03.2020
Lufthansa отменяет 23 тыс. рейсов из-за коронавируса

Lufthansa отменяет 23 тыс. рейсов из-за коронавируса

09:45 10.03.2020
Lufthansa отменяет половину рейсов на фоне падения спроса из-за коронавируса

Lufthansa отменяет половину рейсов на фоне падения спроса из-за коронавируса

09:17 29.11.2019
Lufthansa предложила профсоюзу бортпроводников начать переговоры о зарплате

Lufthansa предложила профсоюзу бортпроводников начать переговоры о зарплате

16:36 06.11.2019
Lufthansa отменяет 1,3 тыс. авиарейсов из-за забастовки

Lufthansa отменяет 1,3 тыс. авиарейсов из-за забастовки

18:34 04.11.2019
Бортпроводники Lufthansa проведут 48-часовую забастовку

Бортпроводники Lufthansa проведут 48-часовую забастовку

11:08 14.03.2019
Lufthansa сократила планы наращивания пассажировместимости, но ожидает повышения выручки в 2019г

Lufthansa сократила планы наращивания пассажировместимости, но ожидает повышения выручки в 2019г

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Компаниии "Н2" и Yom Capital Ltd проявляют интерес к строительству водородного завода в Украине – Минэнерго

Ferrexpo в I полугодии сократило чистую прибыль на 7,6%, объявило дополнительные промежуточные дивиденды

Завершение инвентаризации государственных сельхозземель отложат на два месяца

Главой "Укрэнерго" избран Кудрицкий

Половина членов комитета монетарной политики НБУ 22 июля видела учетную ставку неизменной в 2020г, трое допускали понижение и двое повышение

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина готова наращивать экспорт электроэнергии в Молдову -

Чистая прибыль Siemens снизилась почти вдвое во II финквартале

"Укравтодор" до 2025 г. планирует построить 2,9 тыс. км цементобетонных дорог

Microsoft перейдет к нулевому уровню отходов и откажется от неперерабатываемого пластика к 2030 г.

Нефть слабо меняется после роста до 5-месячного максимума накануне

Суд подтвердил законность аукциона, на котором собственником завода "Океан" стал экс-начальник Николаевского морпорта Капацына

ГПК "Нафтогаз" в августе продает газ бытовым потребителям по 3,24 грн/куб. м, предложит "годовой" тариф – 4,73 грн/куб. м

Компаниии "Н2" и Yom Capital Ltd проявляют интерес к строительству водородного завода в Украине – Минэнерго

ГПК "Нафтогаз" в августе продает газ бытовым потребителям по 3,24 грн/куб. м, предложит "годовой" тариф – 4,73 грн/куб. м

ФМУ проиграл суд 1-ой инстанции по штрафу АМКУ, планирует подать апелляцию и оплатить 1,2 млрд штрафа во избежание пени

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА