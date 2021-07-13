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13:24 13.07.2021

Lufthansa откажется от приветствия "дамы и господа" в пользу нейтральных фраз

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Lufthansa откажется от приветствия "дамы и господа" в пользу нейтральных фраз

Компания Lufthansa во вторник объявила, что на борту самолетов больше не будет использоваться фраза "дамы и господа" во время приветствия пассажиров, сообщает немецкое издание Die Welt.

"Для нас важно учесть всех пассажиров в своем обращении. В зависимости от времени суток можно будет использовать разные приветствия, например, "Дорогие гости", "Доброе утро/добрый день/добрый вечер" или "Добро пожаловать на борт". Решение будет принимать командир воздушного судна", - рассказала пресс-секретарь Lufthansa.

Новый регламент будет распространяться на все авиакомпании группы, включая авиаперевозчиков Austrian, Swiss, Eurowings und Brussels Airlines.

Решение стало результатом более широкой дискуссии об инклюзивности в компании. По словам представителя Lufthansa, усилия по достижению гендерно-нейтрального языка будут прилагаться в отношении как пассажиров, так и сотрудников компании.

Ранее такое же решение принял "Диснейленд", отказавшись от использования фразы "дамы и господа, мальчики и девочки". Теперь к посетителям парков будет применяться гендерно-нейтральное обращение "мечтатели всех возрастов".

Теги: #lufthansa #обращение
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