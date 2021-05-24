Задержанный в Минске самолет Lufthansa вылетел во Франкфурт

Самолет Lufthansa, задержанный в Минске, вылетел во Франкфурт-на-Майне, сообщила "Интерфаксу" представитель пресс-службы авиакомпании.

"Самолет покинул Минск полчаса назад", - сказала собеседница агентства в понедельник.

Речь идет о рейсе LH1487 авиакомпании Lufthansa по маршруту Минск - Франкфурт. Вылет был запланирован на 14:20.

По словам представительницы пресс-службы, экипаж получил указание службы безопасности местных властей. После этого пассажирам пришлось покинуть самолет и вновь пройти контроль безопасности.

"51 пассажир и пять членов экипажа вылетели во Франкфурт", - уточнила она.