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17:14 24.05.2021

Задержанный в Минске самолет Lufthansa вылетел во Франкфурт

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Задержанный в Минске самолет Lufthansa вылетел во Франкфурт

Самолет Lufthansa, задержанный в Минске, вылетел во Франкфурт-на-Майне, сообщила "Интерфаксу" представитель пресс-службы авиакомпании.

"Самолет покинул Минск полчаса назад", - сказала собеседница агентства в понедельник.

Речь идет о рейсе LH1487 авиакомпании Lufthansa по маршруту Минск - Франкфурт. Вылет был запланирован на 14:20.

По словам представительницы пресс-службы, экипаж получил указание службы безопасности местных властей. После этого пассажирам пришлось покинуть самолет и вновь пройти контроль безопасности.

"51 пассажир и пять членов экипажа вылетели во Франкфурт", - уточнила она.

Теги: #франкфурт #вылет #lufthansa #минск
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