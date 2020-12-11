Экономика

14:29 11.12.2020

Lufthansa сократит 1 тыс. пилотов, если не договорится с профсоюзами

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Lufthansa сократит 1 тыс. пилотов, если не договорится с профсоюзами

Deutsche Lufthansa AG заявила в пятницу, что ей придется сократить 1 тыс. пилотов во втором квартале 2021 года, если не будет достигнуто соглашение с профсоюзами.

Это касается 500 командиров воздушных судов и 500 вторых пилотов, которые покинут германскую авиакомпанию в случае отсутствия договоренности о сокращенном графике работы, сообщает MarketWatch.

В начале декабря было объявлено, что Lufthansa сократить 29 тыс. рабочих мест в этом году, включая 20 тыс. человек, работающих за рубежом. В результате размер штата уменьшится до 109 тыс. сотрудников.

Все авиакомпании, входящие в группу Lufthansa, в условиях падения спроса на полеты из-за пандемии COVID-19 сокращают частоту рейсов, парк самолетов и персонал. По прогнозам, объемы авиаперевозок выйдут на докоронавирусный уровень не ранее 2025 года.

Между тем Lufthansa сообщила о том, что число бронирований на следующее лето утроилось с момента появления новостей о скором начале вакцинации во многих странах. Авиаперевозчик ожидает, что в 2021 году количество бронирований достигнет 50% от прошлогоднего уровня.

Группа Lufthansa, в которую помимо одноименной авиакомпании входят Eurowings, Swiss Airlines, Austrian Airlines и Brussels Airlines, в 2019 году перевезла рекордное количество пассажиров - почти 145,2 млн человек. Загруженность рейсов составляла 82,5%. Флот насчитывал свыше 760 самолетов. Помимо пассажирских и грузовых авиаперевозчиков в группу входят логистические, технические и обслуживающие компании. Штат на конец прошлого года насчитывал свыше 138 тыс. человек.

Теги: #сокращение #lufthansa
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