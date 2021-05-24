События

16:39 24.05.2021

Самолет Lufthansa, задержанный из-за сообщения о возможном теракте, готовится к вылету из Минска

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Самолет Lufthansa, задержанный из-за сообщения о возможном теракте, готовится к вылету из Минска

Самолет авиакомпании Lufthansa во Франкфурт, не вылетевший по расписанию из Минска из-за сообщения о готовящемся теракте, проходит подготовку к вылету, сообщили в пресс-службе Национального аэропорта в понедельник.

"На данный момент все необходимые мероприятия по досмотру пассажиров, багажа и воздушного судна завершены. Сообщение о теракте, поступившее ранее на электронную почту аэропорта, не подтвердилось", - сказали в пресс-службе.

"Борт готовится к вылету, производится загрузка багажа, объявлена посадка на рейс LH1487 авиакомпании Lufthansa Минск-Франкфурт", - добавили там.

Национальный аэропорт Минск работает в штатном режиме.

Ранее на электронную почту Национального аэропорта поступило сообщение от неустановленных лиц о намерении совершить террористический акт в отношении рейса LH1487 авиакомпании Lufthansa по маршруту Минск-Франкфурт. Вылет был запланирован на 14:20 понедельника. Посадка на данный рейс была приостановлена.

Теги: #lufthansa #минск
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