Российская сторона понимает невозможность продолжения работы ТКГ в Минске - Резников

Продолжение встреч Трехсторонней контактной группы в Минске более невозможно, что понимает уже и российская сторона, сказал вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник вечером

"Своими действиями господин Лукашенко разрушил образ независимого посредника. Поэтому в Минск мы ни при каких условиях ехать не сможем", - сказал он.

По его словам, это уже понимает и российская сторона.

"На последних переговорах на простой вопрос модератора, готовы ли они встречаться офлайн, они сказали, что готовы, но в каком-то безопасном месте. Слово "Минск" уже не звучит из уст российской стороны", - добавил он.