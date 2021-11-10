Польский премьер призывает ЕС усилить санкции против Минска

Премьер Польши Матеуш Моравецкий в среду назвал ситуацию на польско-белорусской границе государственным терроризмом, заявил о необходимости расширить санкции ЕС в отношении Беларуси, передает агентство Bloomberg.

"На границе с ЕС происходит государственный терроризм", - приводит агентство слова Моравецкого.

"ЕС необходимо расширить санкции против Беларуси", - заявил польский премьер, отметив, что принятые против Минска санкции не приносят должного эффекта.

Моравецкий добавил, что миграционный кризис на границе вызван политиками. По его словам, этот кризис является проверкой для Польши и ЕС.

Накануне Моравецкий заявил о намерении Варшавы поставить перед руководством ЕС вопрос об ужесточении санкций в отношении Беларуси.

"Мы выступаем за ужесточение санкций. Я внес такое предложение - не стоит ждать декабря (на этот срок запланировано очередное заседание Европейского совета - ИФ), а встретиться раньше, пусть и дистанционно", - сказал премьер, выступая на чрезвычайном заседании сейма по ситуации на польско-белорусской границе.

Ситуация на границе двух стран осложнилась в минувший понедельник, когда к границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в ЕС. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Беларусь попасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Беларусь в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в Евросоюз, но получают отказ.

Страны Балтии обвиняют власти Беларуси в организации потоков мигрантов и называют это гибридной агрессией. Той же позиции придерживается и Еврокомиссия.