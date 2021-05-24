В минском аэропорту задержан вылет самолета Lufthansa во Франкфурт

В Национальном аэропорту "Минск" в понедельник задерживается вылет самолета Lufthansa во Франкфурт, который должен был вылететь в 14:20 по минскому времени.

В пресс-службе аэропорта агентству "Интерфакс-Запад" не смогли прокомментировать эту информацию.

"Мы пока уточняем информацию. Дадим официально позже в нашем телеграме", - сказала пресс-секретарь Нацаэропорта Ромина Самотханова.

Позже информация о рейсе вообще исчезла с онлайн-табло вылетов из Нацаэропорта Минск.

Очевидцы сообщали ранее, что пассажиров отправили на повторный досмотр.