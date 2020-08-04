Лукашенко поручил к 2025 году создать новую инфраструктуру поставок в Беларусь нефти и газа

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил к 2025 году создать новую инфраструктуру импорта нефти и газа.

"Мы сделали выводы и уже реализуем стратегию, чтобы влияние таких факторов было минимальным. Новая инфраструктура поставок нефти и газа, диверсификация кредитного портфеля и экспортных потоков", - заявил Лукашенко в ходе послания народу и парламенту Беларуси, перечисляя основные задачи для экономики на пятилетний постпандемический период.

Он отметил, что такой подход будет реализован, в том числе, из-за торговых войн, несправедливых цен и дорогих кредитов. По словам президента, из-за этого Беларусь потеряла за последние 5 лет $9,5 млрд.

"Итоги текущего периода показали, что высокая внешняя зависимость от одной-двух стран ставит нас в уязвимое положение. Из-за торговых войн, несправедливых цен, дорогих кредитов страна потеряла $9,5 млрд экономического роста за пять лет. А это - пенсии, стипендии, зарплаты бюджетников, поддержка семей", - сказал Лукашенко.

По его словам, "Россия братские отношения с нами поменяла на партнерские ".