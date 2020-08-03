Экономика

18:08 03.08.2020

Минфин выдал первые лицензии на производство спирта частным компаниям

2 мин читать
Минфин выдал первые лицензии на производство спирта частным компаниям

Министерство финансов Украины выдало лицензии на производство спирта частным компаниям, сообщил и.о. директора государственного предприятия (ГП) "Укрспирт" Сергей Блескун.

"Уже месяц, с 1 июля ГП "Укрспирт" больше не монополист. Минфин выдал лицензии на производство спирта другим заводам. Это большой шаг для отрасли и определенные изменения для "Укрспирта". В частности, постепенно количество наших клиентов будет уменьшаться. Компании будут отказываться брать спирт у бывшего монополиста и покупать там, где более выгодные условия. Это ожидаемо и это происходит прямо сейчас. Так работает открытый рынок", - написал он на свой странице в Facebook в понедельник.

Блескун также отметил, что нельзя затягивать с приватизацией "Укрспирта".

"Это будет равносильно тому, что заводы предприятия станут не нужны. Этот вариант событий для меня недопустим. Поэтому еще раз подчеркиваю необходимость быстрой приватизации объектов (производственных площадок) ГП "Укрспирт"! И здесь мы на одной волне с командой Фонда государственного имущества Украины и Министерством экономического развития и торговли", - заметил он.

И.о. директора ГП "Укрспирт" указал, что в связи с демонополизацией сейчас также важен контроль за объемом производства и реализации спирта со стороны государства.

"Ранее мы сводили все объемы реализации, видели, кто сколько реализует спирта как по нашим, так и по другим заводам, по покупателям, но сейчас такой возможности у нас нет", - пояснил Блескун.

Теги: #укрспирт #лицензии #минфин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:15 03.08.2020
Некоторые отрасли лишены возможности применять программный РРО по техническим причинам - замминистра финансов

Некоторые отрасли лишены возможности применять программный РРО по техническим причинам - замминистра финансов

15:19 31.07.2020
Украина может подписать с ВБ соглашение о займе на $350 млн в конце августа - Минфин

Украина может подписать с ВБ соглашение о займе на $350 млн в конце августа - Минфин

11:28 31.07.2020
Основания для изменения динамики курса гривни отсутствуют - глава Минфина

Основания для изменения динамики курса гривни отсутствуют - глава Минфина

14:21 30.07.2020
Украина завершила расчеты по выпуску еврооблигаций-2033 на $2 млрд и обмену еврооблигаций-2021 и 2022 – Минфин

Украина завершила расчеты по выпуску еврооблигаций-2033 на $2 млрд и обмену еврооблигаций-2021 и 2022 – Минфин

15:26 29.07.2020
Министр финансов считает реалистичным утвержденный Кабмином макропрогноз

Министр финансов считает реалистичным утвержденный Кабмином макропрогноз

16:39 28.07.2020
Госдолг Украины в июне-2020 вырос на 2,7% в гривне и 3,5% в долларах

Госдолг Украины в июне-2020 вырос на 2,7% в гривне и 3,5% в долларах

16:28 27.07.2020
Банки на прошлой неделе вдвое увеличили объем кредитования по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" – Минфин

Банки на прошлой неделе вдвое увеличили объем кредитования по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" – Минфин

10:33 23.07.2020
Общий фонд местных бюджетов в І пол.-2020 возрос на 2% - Минфин

Общий фонд местных бюджетов в І пол.-2020 возрос на 2% - Минфин

16:02 22.07.2020
Зеленский уполномочил глав Минфина и НБУ подписать меморандум и кредитное соглашение с ЕС о получении Украиной помощи на сумму до EUR1,2 млрд

Зеленский уполномочил глав Минфина и НБУ подписать меморандум и кредитное соглашение с ЕС о получении Украиной помощи на сумму до EUR1,2 млрд

11:14 22.07.2020
Миссия техподдержки МВФ по вопросам налогов предоставила комментарии по налоговому закону №466 – Минфин Украины

Миссия техподдержки МВФ по вопросам налогов предоставила комментарии по налоговому закону №466 – Минфин Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Главой "Укрэнерго" избран Кудрицкий

Половина членов комитета монетарной политики НБУ 22 июля видела учетную ставку неизменной в 2020г, трое допускали понижение и двое повышение

Сводный платежный баланс Украины в июне-2020 сведен с профицитом $978 млн

Чистая продажа НБУ валюты на межбанке в июле составила $368,7 млн

"Энергоатом" в I полугодии получил чистый убыток почти 2,7 млрд грн

ПОСЛЕДНЕЕ

Главой "Укрэнерго" избран Кудрицкий

На 1 августа в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" уже выдано кредитов более чем на 3,3 млрд грн для 1755 компаний

Половина членов комитета монетарной политики НБУ 22 июля видела учетную ставку неизменной в 2020г, трое допускали понижение и двое повышение

Цены на арбузы в Украине в 3 раза выше прошлогодних

"Нова Пошта" установила 200 почтоматов возле магазинов "АТБ" в 95 городах

Уровень расчетов "ГарПока" перед ВИЭ с начала года составил 27%

Полиция охраны будет стоить "Укрзализныци" 250 млн грн ежегодно – член набсовета УЗ Лещенко

АМПУ объявила конкурс на поднятие затонувшего танкера Delfi

Group DF добилось в хозсуде признания недействительным решения АМКУ о разделе ее азотного бизнеса

Сводный платежный баланс Украины в июне-2020 сведен с профицитом $978 млн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА