Экономика

11:17 31.07.2020

Минэнергетики договаривается о привлечении EUR300 млн кредитов госбанков и МФО для урегулирования неплатежей на рынке э/э

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Минэнергетики договаривается о привлечении EUR300 млн кредитов госбанков и МФО для урегулирования неплатежей на рынке э/э

Министерство энергетики продолжает переговоры с государственными банками и международными финансовыми институтами о привлечении на льготных условиях EUR300 млн кредитных средств, в частности, для покрытия части задолженности ГП "Гарантированный покупатель" по зеленым тарифам.

Условием банков для таких кредитов является финансовая стабилизация рынка электроэнергии, зависящая от принятия соответствующих решений Нацкомиссией, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), сообщила пресс-служба министерства в пятницу.

Согласно сообщению на Урядовом портале в пятницу, премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Антикризисного энергоштаба обратился к НКРЭКУ с тем, чтобы регулятор срочно принял решения для сбалансирования рынка электроэнергии и его дальнейшей эффективной работы, назвав роль комиссии в этом процессе решающей.

По данным "ГарПока" по состоянию на 20 июля, задолженность НЭК "Укрэнерго" по компенсации выплат по зеленым тарифам перед ним составила 16,6 млрд грн, уровень расчетов "ГарПока" перед производителями электроэнергии из ВИЭ составляет 26%, объем задолженности превысил 19 млрд грн.

Как сообщалось, 29 июля Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) обнародовал на сайте обязательные для рассмотрения рекомендации НКРЭКУ от 2 июля, обвинив ее в бездеятельности.

Как отмечается в этом документе среду, НКРЭКУ, в частности, не представляла Кабмину предложения об улучшении условий режима специальных обязанностей (ПСО), ненадлежащим образом проводила и обнародовала результаты мониторинга функционирования рынка э/э, а также ненадлежащим образом обеспечивала с оператором системы передачи работу балансирующего рынка.

С целью погашения задолженности перед "ГарПоком", "Укрэнерго" планировало привлечь кредиты Европейского банка реконструкции и развития EUR128 млн (3,8 млрд грн) и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) – EUR92 млн (2,8 млрд грн). В частности, средства ЕИБ были сэкономлены по результатам реализации проектов строительства ВЛ 750 кВ "РАЭС – Киевская" и ВЛ 750 кВ "ЗАЭС – Каховская".

Теги: #госбанки #электроэнергия #кредиты #мфо #виэ #минэнерго
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