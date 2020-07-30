Нефть дешевеет на опасениях о спросе из-за коронавируса

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в четверг.

Участники рынка обеспокоены тем, что новые вспышки коронавируса по всему миру приведут к снижению спроса на топливо, в то время как крупнейшие нефтепроизводители начинают ослаблять ограничения на добычу, пишет MarketWatch.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:15 КВ в четверг составляет $42,18 за баррель, что на $1,91 (4,33%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $2,07 (5,02%) - до $39,20 за баррель.

"Перспективы замедления экономического восстановления и стремление ОПЕК поскорее смягчить ограничения на добычу указывают на то, что динамика спроса/предложения не способствует дальнейшему росту на нефтяных рынках в ближайшем будущем", - отмечает старший аналитик Swissquote Bank Айпек Озкардеская.

В среду оба контракта выросли в цене на данных о максимальном с начала текущего года снижении запасов в США.

Согласно данным министерства энергетики США, обнародованным накануне, запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 24 июля, упали на 10,6 млн баррелей, что является самым сильным снижением с конца декабря прошлого года. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали снижения запасов на 1,2 млн баррелей.

Запасы нефти в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились за неделю на 1,3 млн баррелей. Добыча нефти в США осталась на уровне 11,1 млн баррелей в сутки.

В то же время запасы бензина на прошлой неделе увеличились на 700 тыс. баррелей, дистиллятов - на 500 тыс. баррелей. Аналитики прогнозировали снижение запасов бензина на 2 млн баррелей и не ожидали изменения запасов дистиллятов.