"Укрпошта" в I пол.-2020 получила 42,7 млн грн чистой прибыли, увеличив чистый доход на 12,6%

Чистый доход от реализации продукции АО "Укрпошта" по результатам января-июня 2020 года возрос на 12,6% по сравнению аналогичным периодом 2019 года - до 4,3 млрд грн.

Как сообщила пресс-служба компании в среду, чистая прибыль национального оператора за шесть месяцев составила 42,7 млн грн.

По обнародованным данным, рост объемов мелких пакетов за указанный период составил 10,9%, посылок - 19,9%, платежей - 16,6%, пенсии и денежной помощи - 14,1%. Доходы от мелких пакетов выросли на 20,3%, посылок - на 18,5%, платежей - на 12,3%.

Как сообщалось, "Укрпошта" выплатила 203 млн грн дивидендов за 2019 год и 36,5 млн аванса за 2020 год.

АО "Укрпошта" в 2020 году намерено увеличить чистый доход на 13,2% по сравнению с плановыми показателями на 2019 год - до 9,682 млрд грн. Прибыль планирует увеличить на 12% - до 1,7 млрд грн соответственно.

Чистый доход от реализации продукции АО "Укрпошта" в 2019 году увеличился на 20,6% по сравнению с 2018 годом - с 6,8 млрд грн до 8,2 млрд грн.

"Укрпошта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры. Предоставляет около 50 видов услуг в 11 тыс. отделениях по всей Украине, еще около 1,2 тыс. расположено на неконтролируемой Украиной территории. Штат предприятия насчитывает 76 тыс. работников, из которых 33 тыс. – почтальоны, 13 тыс. – операторы почтовой связи.