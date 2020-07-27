Экономика

14:43 27.07.2020

"ГарПок" выплатил производителям электроэнергии 350 млн грн

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"ГарПок" выплатил производителям электроэнергии 350 млн грн

ГП "Гарантированный покупатель" ("ГарПок") на прошлой неделе выплатило производителям электрической энергии 350 млн грн.

"Производителям электроэнергии из возобновляемых источников "Гарантированный покупатель" заплатил 235 млн грн, из которых - частичный авансовый платеж за вторую декаду июля. Продолжаются выплаты за электроэнергию марта",– уточнили в пресс-службе ГП.

Кроме этого, "ГарПок" выплатил НАЭК "Энергоатом" 115 млн грн за приобретенную э/э для бытовых потребителей.

Согласно ранее предоставленным ГП данным, его задолженность по состоянию на 10 июля перед возобновляемой генерацией составляет 17,57 млрд грн.

Как сообщалось, в отчете "Итоги работы ГП "НАЭК "Энергоатом" за первое полугодие 2020 года" отмечается, что "ГарПок" по состоянию на 1 июля имеет просроченную задолженность в размере 7 млрд 435,3 млн грн, а именно: за февраль – 2 млрд 948,5 млн грн, за апрель – 1 млрд 577 млн грн, за май – 2 млрд 170 млн грн, за июнь – 739,8 млн грн.

Уровень расчетов "Гарантированного покупателя" перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии с начала года по состоянию на 10 июля составляет 27%, с НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго" – 58%.

Теги: #электроэнергия #гарпок #производители
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