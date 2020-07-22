Экономика

11:14 22.07.2020

Миссия техподдержки МВФ по вопросам налогов предоставила комментарии по налоговому закону №466 – Минфин Украины

1 мин читать
Миссия техподдержки МВФ по вопросам налогов предоставила комментарии по налоговому закону №466 – Минфин Украины

Миссия технической поддержки Международного валютного фонда (МВФ) по вопросам налоговой предоставила комментарий по отдельным аспектам налоговых нововведений относительно имплементации Плана действий BEPS, сообщило Министерство финансов на сайте.

"21 июля 2020 года завершила работу миссия техподдержки МВФ по вопросам налоговой политики, которая в течение почти трех рабочих недель проходила в режиме видеоконференции при непосредственном участии представителей Минфина", - указано в сообщении.

Миссия анализировала последние изменения в налоговом законодательстве относительно правил международного налогообложения, в частности по закону с поправками в Налоговый кодекс об усовершенствовании администрирования налогов, устранения технических и логических несогласованностей в налоговом законодательстве №466-IX.

"Эксперты рассмотрели главные налоговые новшества в контексте имплементации Плана действий BEPS: введение правил контролируемых иностранным компаний, инструменты предотвращения уклонения от уплаты налогов и необоснованного использования налоговых льгот; усовершенствование правил признания постоянных представительств; усовершенствование правил контроля за трансфертным ценообразованием", - указано в сообщении.

Отдельно обсуждались возможные инициативы по одноразовому добровольному декларированию, добавили в Минфине.

Теги: #налоги #минфин #мвф
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:52 20.07.2020
Украине важно продолжать эффективное сотрудничество с МВФ, Всемирным банком и другими финансовыми партнерами - Зеленский

Украине важно продолжать эффективное сотрудничество с МВФ, Всемирным банком и другими финансовыми партнерами - Зеленский

13:16 17.07.2020
Гетманцев обвинил главу Минфина в срыве реформы на таможне

Гетманцев обвинил главу Минфина в срыве реформы на таможне

22:14 16.07.2020
Новый глава НБУ должен обеспечить независимость центробанка - постпред МВФ в Украине

Новый глава НБУ должен обеспечить независимость центробанка - постпред МВФ в Украине

15:33 16.07.2020
Гетманцев сожалеет, что не удалось создать БФР и провести налоговую амнистию

Гетманцев сожалеет, что не удалось создать БФР и провести налоговую амнистию

14:55 16.07.2020
КС перешел к закрытой части заседания для принятия решения по делу о конституционности закона о банках, необходимого для сотрудничества с МВФ

КС перешел к закрытой части заседания для принятия решения по делу о конституционности закона о банках, необходимого для сотрудничества с МВФ

11:52 15.07.2020
Рада отказалась учесть часть предложений бизнеса по налоговому закону №466

Рада отказалась учесть часть предложений бизнеса по налоговому закону №466

00:48 15.07.2020
В интересах Украины сохранить независимость Нацбанка – Георгиева

В интересах Украины сохранить независимость Нацбанка – Георгиева

20:46 14.07.2020
Рада во 2-ом чтении приняла законопроект с поправками в налоговый закон №466

Рада во 2-ом чтении приняла законопроект с поправками в налоговый закон №466

20:43 14.07.2020
Продолжение активного сотрудничества с МВФ в рамках новой программы stand-by является важным приоритетом для Украины - Зеленский

Продолжение активного сотрудничества с МВФ в рамках новой программы stand-by является важным приоритетом для Украины - Зеленский

20:12 14.07.2020
Зеленский сообщил главе МВФ, что до конца недели предложит Верховной Раде кандидатуру "независимого технократа" на пост главы Нацбанка

Зеленский сообщил главе МВФ, что до конца недели предложит Верховной Раде кандидатуру "независимого технократа" на пост главы Нацбанка

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Монетарная политика НБУ и режим инфляционного таргетирования будут сохранены – глава НБУ на встрече с послами G7

НБУ может ухудшить прогноз падения ВВП Украины на 2020г минимум до 6% – банкиры

Рада приняла закон об условиях поддержки возобновляемой генерации

Кулеба: Украина может стать надежным поставщиком водорода в ЕС, в частности. в Германию

"Днепровагонмаш" с 22 июля начинает размещение 5-летних облигаций серий "А"-"D" на 200 млн грн

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин в среду планирует утвердить ГПК "Нафтогаз" поставщиком "последней надежды" для населения, продлить сроки заключения шести СРП

Послы G7 на встрече с главой НБУ подчеркнули важность сохранения независимой монетарной политики центр

Закон о поддержке возобновляемой энергетики не решит проблемы платежей по "зеленым" тарифам – Герус

Глава НБУ заверил вице-президента ВБ в продолжении усиления банковского надзора и регулирования

Глава НБУ заверил вице-президента ВБ в продолжении усиления банковского надзора и регулирования

Закон об условиях поддержки ВИЭ позволит сократить расходы потребителей э/э на EUR2 млрд до конца 2029 года

Нефть дорожает более чем на 3%, Brent на уровне $44,7 за баррель

При принятии закона о поддержке ВИЭ была политическая воля придерживаться условий меморандума – мнение

Программа "Доступные кредиты 5-7-9%" проявит себя в ближайший месяц – Шмыгаль

Монетарная политика НБУ и режим инфляционного таргетирования будут сохранены – глава НБУ на встрече с послами G7

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА