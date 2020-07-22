Миссия техподдержки МВФ по вопросам налогов предоставила комментарии по налоговому закону №466 – Минфин Украины

Миссия технической поддержки Международного валютного фонда (МВФ) по вопросам налоговой предоставила комментарий по отдельным аспектам налоговых нововведений относительно имплементации Плана действий BEPS, сообщило Министерство финансов на сайте.

"21 июля 2020 года завершила работу миссия техподдержки МВФ по вопросам налоговой политики, которая в течение почти трех рабочих недель проходила в режиме видеоконференции при непосредственном участии представителей Минфина", - указано в сообщении.

Миссия анализировала последние изменения в налоговом законодательстве относительно правил международного налогообложения, в частности по закону с поправками в Налоговый кодекс об усовершенствовании администрирования налогов, устранения технических и логических несогласованностей в налоговом законодательстве №466-IX.

"Эксперты рассмотрели главные налоговые новшества в контексте имплементации Плана действий BEPS: введение правил контролируемых иностранным компаний, инструменты предотвращения уклонения от уплаты налогов и необоснованного использования налоговых льгот; усовершенствование правил признания постоянных представительств; усовершенствование правил контроля за трансфертным ценообразованием", - указано в сообщении.

Отдельно обсуждались возможные инициативы по одноразовому добровольному декларированию, добавили в Минфине.