Экономика

20:05 21.07.2020

Закон об условиях поддержки ВИЭ позволит сократить расходы потребителей э/э на EUR2 млрд до конца 2029 года

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Закон об условиях поддержки ВИЭ позволит сократить расходы потребителей э/э на EUR2 млрд до конца 2029 года

Реализация закона об условиях поддержки возобновляемой генерации позволит снизить финансовую нагрузку на потребителей электроэнергии больше, чем на 6 млрд грн ежегодно или на EUR2 млрд за весь срок действия зеленого тарифа до конца 2029 года, пролонгация которого не предусмотрена, сообщили в Министерстве энергетики.

"Принятие законопроекта позволит снизить зеленые тарифы, сократить объемы введения в эксплуатацию новых мощностей СЭС по зеленому тарифу, усилить ответственность за созданные небалансы и усовершенствовать аукционную модель поддержки ВИЭ, сделав ее более гибкой, адаптивной и эффективной", – говорится в сообщении Минэнерго во вторник вечером.

В Минэнерго подчеркнули, что положения законопроекта реализуют договоренности правительства и инвесторов в отрасли ВИЭ по Меморандуму о взаимопонимании.

"Благодарна президенту Украины, определившем правительственный законопроект неотложным, премьер-министру за активное участие и поддержку министерства в сложных переговорах с инвесторами, а также народным депутатам, которые в сжатые сроки отработали и приняли законопроект", – подчеркнула врио министра энергетики Ольга Буславец, слова которой цитирует пресс-служба.

Как сообщалось, Рада во вторник, 21 июля, приняла в целом законопроект №3658 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии".

Законопроект предусматривает, в частности, снижение зеленого тарифа для большинства СЭС на 15%, для СЭС до 1 МВт – на 7,5%, для ВЭС – на 7,5% без пролонгации их действия.

Теги: #законодательство #виэ #энергетика
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