Экономика

20:16 14.07.2020

Зеленский подписал закон о механизмах погашения задолженности на оптовом рынке электроэнергии

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Зеленский подписал закон о механизмах погашения задолженности на оптовом рынке электроэнергии

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре сообщил директору-распорядителю Международного валютного фонда Кристалине Георгиевой, что до конца недели предложит Верховной Раде кандидатуру "независимого технократа" на пост главы Нацбанка Украины, который будет продолжать независимый курс НБУ.

"Сообщил Кристалине Георгиевой, что до конца недели предложу парламенту кандидатуру нового главы НБУ. Это будет независимый технократ, который будет продолжать независимый курс Нацбанка. Все решения я принимаю только в интересах народа Украины", - написал он в своем Twitter во вторник.

Как сообщалось, вечером 1 июля стало известно, что глава НБУ Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке и объяснил его систематическим политическим давлением, осуществляемым на НБУ в течение длительного времени.

Он пояснял, что в качестве методов давления использовались митинги под стенами Нацбанка, на которых выступали "сидящие в зале (Верховной Рады - ИФ) депутаты", а также блокирование его дома и домов его заместителей.

Зеленский 2 июля принял его отставку и передал на рассмотрение Рады проект постановления об увольнении Смолия с поста главы НБУ, и в тот же день парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал это постановление.

Рада 3 июля 286 голосами поддержала увольнение Смолия.

Теги: #погашение #электроэнергия #задолженность #оптовые_рынки
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