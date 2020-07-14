Экономика

19:07 14.07.2020

Модернизация 5,5 тыс. бюджетных учреждений в год требует около EUR1 млрд

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Модернизация 5,5 тыс. бюджетных учреждений в год требует около EUR1 млрд

Объем ежегодных инвестиций до 2030 года для обеспечения термомодернизации 5,5 тыс. бюджетных учреждений в год составляет около EUR1 млрд, источником которых могут стать "зеленые" облигации, считает Государственное агентство по энергоэфективности и энергосбережению (Госэнергоэффективности).

"Значительное количество бюджетных зданий в Украине являются устаревшими, имеют большие энергопотери и нуждаются в модернизации. Чтобы ежегодно обеспечить термомодернизацию 5,5 тыс. бюджетных учреждений, потребуется около EUR1 млрд ежегодных инвестиций до 2030 года", – сообщила пресс-служба Госэнергоэффективности во вторник со ссылкой на исследование Low Carbon Ukraine и DIXI Group, проведенное при участии госагентства.

Согласно сообщению агентства, "зеленые" облигации в мировой практике уже доказали свою эффективность и могут стать источником финансирования энергоэффективных проектов в Украине.

"В 2019 году было выпущено более $250 млрд "зеленых" облигаций, 30% из которых – именно на энергоэффективные проекты в зданиях", – уточнили в Госэнергоэффективности.

В ведомстве также напомнили, что 19 июня Верховная Рада приняла закон "О рынках капитала и организованных товарных рынках", который, в частности, регламентирует оборот в Украине "зеленых" облигаций и устанавливают правила для участников этого рынка.

"Этим законом предусмотрена разработка вторичного законодательства, а именно порядка отбора и сопровождения проектов, финансируемых за счет средств государственного и местных бюджетов", – цитирует пресс-служба ведомства слова заместителя начальника Управления реформирования сферы энергоэффективности и энергосбережения Госэнергоэффективности Андрея Фролова.

По его словам, сейчас рассматриваются несколько сценариев выпуска "зеленых" облигаций различными эмитентами и анализируется международный опыт.

"В США муниципалитеты получали компенсацию процентов по выплатам по "зеленым" облигациям, что помогало снять финансовую нагрузку и ускорить реализацию проектов. Похожие механизмы есть и в других странах. Для Украины разработка и внедрение таких стимулов позволит активизировать выпуск "зеленых" облигаций на масштабные проекты", – подчеркнул Фролов.

Теги: #госэнергоэффективность #зеленые_облигации
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