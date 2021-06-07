Green Deal

15:52 07.06.2021

«Зеленые» финансовые инструменты, проекты возобновляемой и ядерной энергетики — обзор китайских СМИ

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«Зеленые» финансовые инструменты, проекты возобновляемой и ядерной энергетики — обзор китайских СМИ

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) работает совместно с Евросоюзом над стандартами для «зеленых» кредитов и «зеленых» облигаций, заявил глава китайского ЦБ И Ган в ходе конференции Банка международных расчетов (BIS).

В будущем НБК намерен сделать обязательным требование о раскрытии в проектах «зеленого» финансирования информации, касающейся вопросов климата и выбросов CO2, приводит слова главы китайского ЦБ издание 21st Century Business Herald.

И Ган отметил, что в настоящее время стандарты выпуска «зеленых» бондов в КНР на 80% соответствуют европейским, и стороны работают над их дальнейшим сближением, планируя до конца этого года опубликовать соответствующие положения, которые будут признаны обоюдно.

Китайская Golden Concord Holdings, работающая в сфере возобновляемой энергетики, подписала соглашения о стратегическом партнерстве с местными подразделениями Siemens и Toshiba, а также Beijing PERIC Hydrogen Technologies и SPIC Hydrogen Energy. Заключенные соглашения позволят Golden Concord выйти на рынок водородной энергетики, сообщает Caixin Global.

Крупнейшая в Китае компания сферы атомной энергетики China National Nuclear Power (CNNP) получила разрешение Государственного комитета по реформам и развитию (NDRC) КНР на запуск проекта создания многоцелевого малого модульного научно-исследовательского реактора на острове Хайнань. Мощность проекта в расчете на модуль составит 125 МВт, сообщила компания.

Гуанси-Чжуанский автономный район Китая может столкнуться с проблемами в энергоснабжении, поскольку спрос на электричество растет, что усиливает давление на энергосистему, пишут региональные СМИ.

Местные регуляторы обсудили вопрос о том, как можно избежать перебоев в энергоснабжении с региональной сетевой компанией Guangxi Power Grid, и договорились о принятии ряда мер для подготовки к экстренным ситуациям.

Китаю следует быстро запустить торги фьючерсами на юань, считает главный экономист Bank of China International Гуань Тао, слова которого приводит издание Yicai.

Такой шаг, по его мнению, «создаст мощное оружие для борьбы с различными формами атак на китайскую нацвалюту, а также улучшит практики предотвращения валютных рисков».

«Запуск торгов фьючерсами на юань также стало бы эффективной мерой, которая позволила бы небольшим и средним по размеру экспортерам избежать потери прибылей в результате укрепления юаня», — считает Гуань Тао.

Теги: #greendeal #китай #зеленые_облигации
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