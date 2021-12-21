Green Deal

15:30 21.12.2021

Шмыгаль: Последствия изменения климата являются одним из самых острых мировых вызовов

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Шмыгаль: Последствия изменения климата являются одним из самых острых мировых вызовов

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что последствия изменения климата являются одним из самых острых мировых вызовов, и Украина не может оставаться в стороне, пишет Green Deal.

«Изменение климата — приоритетный вопрос, который остается в повестке дня мирового сообщества и Украины в частности… Последствия изменения климата являются одним из самых острых мировых вызовов, и Украина не может оставаться в стороне», — говорится в сообщении пресс-службы правительства со ссылкой на Шмыгаля по результатам заседания рабочей группы по координации преодоления последствий изменения климата в рамках Европейского «зеленого» курса.

По его словам, важно сосредоточиться на вопросах углубления диалога с ЕС в контексте Европейского «зеленого» курса.

«В январе прошлого года в правительстве мы обсудили формирование Украинского «зеленого» курса на основе европейского Green Deal. У нас насыщенная повестка дня с учетом амбициозной цели Украины — полноценной интеграции секторальных политик в цели Европейского «зеленого» курса», — отметил Шмыгаль.

Глава правительства добавил, что реализация климатических целей предполагает ряд ключевых трансформаций, и для их достижения необходимо создать постоянные рабочие группы и координировать усилия всех участников вокруг Стратегии «зеленого» перехода.

Теги: #шмыгаль #greendeal #изменение_климата
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