IFC оценивает потенциал Украины по выпуску "зеленых" облигаций на уровне $73 млрд до 2030г – Минэнерго

Потенциал Украины в привлечении средств путем выпуска "зеленых" облигаций оценивается в $73 млрд до 2030 года, сообщил заместитель министра энергетики Ярослав Демченков со ссылкой на расчеты IFC.

"Украина имеет большой потенциал привлечения "зеленого" финансирования. По оценкам IFC, только к 2030 году страна способна привлечь около $73 млрд. И "зеленые" облигации – именно тот инструмент, который может создать мультипликационный эффект привлечения финансирования", – сказал Демченков, которого цитирует пресс-служба Министерства энергетики на сайте в четверг.

Согласно сообщению, разработанный Минэнерго и Госэнергоэффективности проект Концепции внедрения и развития рынка "зеленых" облигаций проходит процедуру согласования.

При этом в Минэнерго отметили, что рассчитывают на привлечение к реализации этого проекта международных финансовых институтов – МФК, ЕБРР, Всемирного банка, а также локальных "зеленых" банков, что, по его мнению, создаст возможности для начала работы этого финансового инструмента.

Отмечается, что в 2020 году мировая эмиссия "зеленых" облигаций прогнозируется на уровне $350 млрд, что на 40% выше показателя 2019 года, оценивающегося в $250 млрд.

Как сообщалось, Госэнергоэффективности в августе сообщило о разработке проекта Концепции рынка "зеленых" облигаций и призвало муниципалитеты готовить пилотные проекты их выпусков.

В нем также подчеркнули, что после подписания президентом Украины закона №738-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об упрощении привлечения инвестиций и введении новых финансовых инструментов" "зеленые" облигации впервые вводятся в оборот как отдельный класс ценных бумаг и устанавливаются правила игры для участников этого рынка.

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины и Международная финансовая корпорация (IFC) из группы Всемирного банка подписали договор о сотрудничестве. Они будут работать над внедрением в Украине стандартов "зеленого" финансирования с акцентом на "зеленых" облигациях.

В июне 2019 года, когда Госэнергоэффективности представляло проект распоряжения КМУ об одобрении концепции внедрения рынка "зеленых" облигаций в Украине и утверждении плана мероприятий по ее реализации, глава представительства Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) в Украине Жан-Эрик де Загон подчеркнул, что банк заинтересован в покупке первых украинских "зеленых" облигаций, если они будут соответствовать международным стандартам.