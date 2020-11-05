Экономика

10:48 05.11.2020

IFC оценивает потенциал Украины по выпуску "зеленых" облигаций на уровне $73 млрд до 2030г – Минэнерго

2 мин читать
IFC оценивает потенциал Украины по выпуску "зеленых" облигаций на уровне $73 млрд до 2030г – Минэнерго

Потенциал Украины в привлечении средств путем выпуска "зеленых" облигаций оценивается в $73 млрд до 2030 года, сообщил заместитель министра энергетики Ярослав Демченков со ссылкой на расчеты IFC.

"Украина имеет большой потенциал привлечения "зеленого" финансирования. По оценкам IFC, только к 2030 году страна способна привлечь около $73 млрд. И "зеленые" облигации – именно тот инструмент, который может создать мультипликационный эффект привлечения финансирования", – сказал Демченков, которого цитирует пресс-служба Министерства энергетики на сайте в четверг.

Согласно сообщению, разработанный Минэнерго и Госэнергоэффективности проект Концепции внедрения и развития рынка "зеленых" облигаций проходит процедуру согласования.

При этом в Минэнерго отметили, что рассчитывают на привлечение к реализации этого проекта международных финансовых институтов – МФК, ЕБРР, Всемирного банка, а также локальных "зеленых" банков, что, по его мнению, создаст возможности для начала работы этого финансового инструмента.

Отмечается, что в 2020 году мировая эмиссия "зеленых" облигаций прогнозируется на уровне $350 млрд, что на 40% выше показателя 2019 года, оценивающегося в $250 млрд.

Как сообщалось, Госэнергоэффективности в августе сообщило о разработке проекта Концепции рынка "зеленых" облигаций и призвало муниципалитеты готовить пилотные проекты их выпусков.

В нем также подчеркнули, что после подписания президентом Украины закона №738-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об упрощении привлечения инвестиций и введении новых финансовых инструментов" "зеленые" облигации впервые вводятся в оборот как отдельный класс ценных бумаг и устанавливаются правила игры для участников этого рынка.

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины и Международная финансовая корпорация (IFC) из группы Всемирного банка подписали договор о сотрудничестве. Они будут работать над внедрением в Украине стандартов "зеленого" финансирования с акцентом на "зеленых" облигациях.

В июне 2019 года, когда Госэнергоэффективности представляло проект распоряжения КМУ об одобрении концепции внедрения рынка "зеленых" облигаций в Украине и утверждении плана мероприятий по ее реализации, глава представительства Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) в Украине Жан-Эрик де Загон подчеркнул, что банк заинтересован в покупке первых украинских "зеленых" облигаций, если они будут соответствовать международным стандартам.

Теги: #ifc #минэнерго #зеленые_облигации
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:02 29.10.2020
Германия готова внести EUR20 млн в мультифонд для реформирования угольной отрасли в Украине – Минэнерго

Германия готова внести EUR20 млн в мультифонд для реформирования угольной отрасли в Украине – Минэнерго

13:58 23.10.2020
Минэнерго рассчитывает на надежное энергообеспечение избирательных участков

Минэнерго рассчитывает на надежное энергообеспечение избирательных участков

19:06 09.10.2020
Кабмин назначил госсекретарем Минэнерго экс-госсекретаря правительства Бондаренко

Кабмин назначил госсекретарем Минэнерго экс-госсекретаря правительства Бондаренко

15:31 30.09.2020
"Укрэнерго" и "ГарПок" в ближайшее время полностью рассчитаются за "зеленую" электроэнергию за август- Минэнерго

"Укрэнерго" и "ГарПок" в ближайшее время полностью рассчитаются за "зеленую" электроэнергию за август- Минэнерго

12:30 25.09.2020
"Энергоатом" подтвердил планы по запуску первой очереди ЦХОЯТ в декабре 2020г – Минэнерго

"Энергоатом" подтвердил планы по запуску первой очереди ЦХОЯТ в декабре 2020г – Минэнерго

11:46 17.09.2020
Успешное участие Украины в European Green Deal требует качественной дорожной карты и источников финансирования – Буславец

Успешное участие Украины в European Green Deal требует качественной дорожной карты и источников финансирования – Буславец

14:13 11.09.2020
Глава Минэнерго Украины подтвердила отказ американской Louisiana Natural Gas Exports от LNG-проекта

Глава Минэнерго Украины подтвердила отказ американской Louisiana Natural Gas Exports от LNG-проекта

17:00 03.09.2020
"Центрэнерго" вновь призвало Кабмин и Минэнерго поспособствовать привлечению кредитов госбанков

"Центрэнерго" вновь призвало Кабмин и Минэнерго поспособствовать привлечению кредитов госбанков

18:59 06.08.2020
НБУ и IFC будут совместно работать над повышением финансовой инклюзии и развитием финтеха

НБУ и IFC будут совместно работать над повышением финансовой инклюзии и развитием финтеха

20:07 05.08.2020
Компаниии "Н2" и Yom Capital Ltd проявляют интерес к строительству водородного завода в Украине – Минэнерго

Компаниии "Н2" и Yom Capital Ltd проявляют интерес к строительству водородного завода в Украине – Минэнерго

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Полсотни народных депутатов направили в КС представление относительно законности назначения членов НКРЭКУ президентом Украины

Украина и РФ вступили в связанное со спором по евробондам на $3 млрд дело "Тайм Трэвел" в Верховном суде Великобритании

Минфин Украины намерен начать РЕПО- и другие активные операции с гособлигациями во II кв.-2021 – проект распоряжения Кабмина

Рада отложит обязательное введение кассовых аппаратов до 2022г – Разумков

Украина повысила ставку по 4-мес. ОВГЗ до 7,5%

ПОСЛЕДНЕЕ

UDP Renewables бизнесмена Хмельницкого и испанская Acciona ввели в эксплуатацию 2 СЭС на 24,4 МВт в Одесской области

Полсотни народных депутатов направили в КС представление относительно законности назначения членов НКРЭКУ президентом Украины

У Украины 3 сценария развития титановой отрасли до 2030г: от падения выпуска концентрата вдвое до его роста всемеро - Институт будущего

Криклий пригласил австрийские компании к участию в отборе производителя электровозов для "Укрзализныци"

Украина и РФ вступили в связанное со спором по евробондам на $3 млрд дело "Тайм Трэвел" в Верховном суде Великобритании

Минфин Украины намерен начать РЕПО- и другие активные операции с гособлигациями во II кв.-2021 – проект распоряжения Кабмина

УЗ завершает переговоры по подписанию договоров о контейнерных перевозках в Европу и Азию

В Раду оперативно внесут законопроект об отсрочке фискализации ФЛП на год - Арахамия

МАУ имеет план действий для минимизации потерь на случай локдауна, но предостерегает о последствиях установления строгого карантина

Рынок новых коммерческих авто в Украине в октябре вырос на 11%

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА