Green Deal

11:57 05.07.2021

Госэнергоэффективности начало отбор проектов для финансирования за счет «зеленых» облигаций

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Госэнергоэффективности начало отбор проектов для финансирования за счет «зеленых» облигаций

Госэнергоэффективности вслед за вступлением в силу 1 июля в Украине закона о рынке «зеленых» облигаций приступило к отбору проектов, которые могли бы финансироваться за счет их выпуска, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник. 

«Сегодня мы начали работу над отбором потенциальных «зеленых» проектов, которые могли бы получить финансирование за счет выпуска «зеленых» облигаций. У муниципалитетов есть проекты в сферах альтернативной энергетики, водоснабжения, очистки сточных вод и энергетической утилизации отходов. Бюджеты потенциальных инвестиционных проектов составляют от 7 млн до более 1 млрд грн», — приводятся в релизе слова и.о. главы Госэнергоэффективности Константина Гуры, передает Green Deal

По его словам, ведомство разработало концепцию внедрения и развития рынка «зеленых» облигаций, которая уже прошла процедуру согласования со всеми заинтересованными органами государственной власти и готова к повторному внесению на утверждение Кабмина.

Как сообщалось, в Украине 1 июля вступила в силу новая редакция закона «О рынках капитала и организованных товарных рынках», который вводит «зеленые» облигации как отдельный подвид ценных бумаг. Средства от размещения таких бумаг могут направляться на финансирование и/или рефинансирование затрат проекта экологической направленности.

Также сообщалось, что НЭК «Укрэнерго» планирует осенью текущего года выпустить пятилетние «зеленые» облигации на сумму ориентировочно EUR500 млн для погашения долгов перед производителями «зеленой» электроэнергии за 2020 год.

Теги: #зеленые_облигации
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