Green Deal

18:06 13.05.2021

Немецкие 30-летние «зеленые» облигации вызвали рекордный спрос

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Немецкие 30-летние «зеленые» облигации вызвали рекордный спрос

Германия разместила «зеленые» облигации объемом €6 млрд со сроком погашения 30 лет для финансирования экологически устойчивых проектов. Облигации вызвали рекордный спрос на рынке, превысив предложение в 6,5 раза, сообщил Euractiv в среду.

«Инвесторы изо всех сил пытались приобрести новые 30-летние «зеленые» облигации Германии, несмотря на продолжающуюся распродажу на рынке облигаций, которая обычно снижает спрос», – говорится в сообщении.

Ставка доходности облигаций равна 0,391%. Эти «зеленые» облигации составили 9,4% от общего объема эмиссии в первом квартале 2021 года. Показатель вырос более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

До этого «зеленые» облигации выпускались только со сроком погашения 5 или 10 лет.

Согласно сообщению Финансового агентства Германии, страна продолжает придерживаться стратегии, объявленной в 2020 году, «чтобы предоставить инвесторам по всему миру доступ к эталонным «зеленым» облигациям».

 Источник: Green Deal 

Теги: #спрос #зеленые_облигации #германия
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