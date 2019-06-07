Госэнергоэффективности представило проект распоряжения КМУ о внедрении "зеленых" облигаций

Госагентство по энергоэффективности и энергосбережению (Госэнергоэффективности) на заседании Межведомственной рабочей группы представил проект распоряжения КМУ об одобрении концепции внедрения рынка "зеленых" облигаций в Украине и утверждение плана мероприятий по ее реализации, разработанного в соответствии с планом Энергетической стратегии Украины до 2035 года, сообщил председатель ведомства Сергей Савчук.

"Зарубежные инвесторы хотят быть уверены в честных правилах игры на рынке "зеленых" облигаций, поэтому концепция и план действий Украины по внедрению соответствующего рынка содержат лучшие мировые практики и стандарты", - написал он в "Фейсбук".

Глава представительства Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) в Украине Жан-Эрик де Загон подчеркнул, что банк заинтересован в покупке первых украинских "зеленых" облигаций, если они будут соответствовать международным стандартам.

"Уверен, что благодаря объединенным усилиям мы сможем запустить отечественный рынок "зеленых" облигаций, который будет инвестиционно привлекательным и пользоваться спросом", - подчеркнул Савчук.

Участие в экспертном обсуждении кроме представителей органов исполнительной власти, банковских учреждений, предприятий и неправительственных организаций принимали IFC - International Finance Corporation, OECD, UNDP Ukraine / ПРООН в Украине, UNIDO - United Nations Industrial Development Organization, USAID Ukraine - USAID Украины и Giz Office.

Как сообщалось, в Госэнергоэффективности рассчитывают за два года запустить рынок "зеленых" облигаций в Украине для привлечения финансирования в проекты по энергоэффективности.