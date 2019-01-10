С начала 2019г в регионах выделено 106 млн грн по программам "теплых кредитов"

За первую декаду января 2019 года местные органы власти выделили 106 млн грн по 60 программам удешевления "теплых кредитов", что составило 65% общего объема финансирования таких программ в 2018 году.

Как сообщила пресс-служба Госагентства по энергоэффективности и энергосбережению, в 2018 году на реализацию 170 местных проектов по удешевлению "теплых кредитов" было использовано 166 млн грн, что на 30% больше, чем годом ранее.

Компенсации получило около 40 тыс. домохозяйств.

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Госэнергоэффективности приводит типичный пример утепления: объединение совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) "Прометей Н" (Белая Церковь Киевской обл.) на привлеченные 1,4 млн грн кредита получило 814 тыс. грн компенсации из госбюджета, 435 тыс. грн – из местного бюджета. В результате утепления дома расходы на отопление сократились на 45% - с 33 грн за 1 кв. м. до 18 грн 1 за кв. м.