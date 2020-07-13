Экономика

16:38 13.07.2020

Auchan отстаивает в суде права на проданные АРМА земучастки под строительство ТРЦ под Одессой

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Auchan отстаивает в суде права на проданные АРМА земучастки под строительство ТРЦ под Одессой

Компании "Ашан Ритейл Украина" и Ceetrus Украина, входящие в холдинг Auchan, отстаивают в суде права на земельные участки в с. Лиманка (ранее - с. Мизикевича Овидиопольского р-на Одесской обл.) общей площадью около 27 га, ранее арестованные и проданные на аукционе по заниженной цене.

"Антикоррупционный суд подтвердил факты нарушений АРМА (Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений – ИФ) в процессе продажи этих земельных участков. Министерство юстиции подтвердило факты нарушений закона в процессе регистрации (права собственности – ИФ), но единственным органом, который может признать недействительным сам договор купли-продажи – это суд. И сегодня мы обжалуем в суде и результаты конкурса, и договоры купли-продажи", – сообщила партнер юридической фирмы Sayenko Kharenko Елена Сукманова на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в понедельник.

По ее словам, решение продать полученные АРМА участки было нелогичным, это сделано с нарушением порядка снятия ареста. Кроме того, активы были проданы по заниженной цене (8,7 млн грн) за рекордно короткий срок. Также директором компании-победителя аукциона, по данным юриста, была экс-сотрудница АРМА.

"Судебная экспертиза на сегодня оценила эти земельные участки более чем в 200 млн грн. Есть также нормативно-денежная оценка этих участков, с которой и сегодня владелец, корпорация "Ашан", платит налоги, и оценка эта – 432 млн грн", - рассказала Сукманова, добавив, что общая сумма уплачиваемого налога составляет около 1 млн грн.

При этом ООО "Пелуччо", победившее в аукционе, подало иск к Минюсту о признании неправомерной отмену регистрации права собственности на участки.

"Мы поставили вопрос министру юстиции о деле "Ашан" и деле, которое ведет ГБР против Минюста. Мы получили ответ, что министерство уверено в своей позиции, считает ее правовой и сильной, и не видят никакой перспективы в деле, которое ведется против них. Дело также пребывает на контроле Кабинета министров. Президент также знает об этом и также поддерживает", - подчеркнул юридический директор "Ашан Ритейл Украина" Руслан Дубас.

Как сообщалось, одесский Приморский райсуд в апреле-2019 арестовал земельные участки общей площадью около 27 га и передал их в управление АРМА, свидетельствует постановление в Едином госреестре судебных решений.

Впоследствии, как утверждается в решении, АРМА продала переданные ей в управление участки на торгах по заниженной цене - за 8,765 млн грн. Победителем аукциона стало ООО "Пелуччо" (Киев).

Как сообщалось, ООО "Ситрас Украина" (до июня 2018 года - "Иммошан Украина"), намеревалось завершить в 2018 году строительство первой очереди масштабного трехфазного проекта Les Vignes ("Левин", название на стадии утверждения) на пресечении просп.Глушко и просп.Жукова в Овидиопольском районе Одессы.

Как сообщила в апреле 2019 года консалтинговая компания UTG, сроки открытия ТРЦ Auchan Les Vignes перенесены на неопределенное время.

Концепция проекта включает строительство гипермаркета "Ашан", галереи бутиков площадью 4 тыс. кв. м, ритейл-парка (42 тыс. кв. м) и торгово-развлекательного центра (35 тыс. кв. м).

Компания планировала вложить в первый этап трехфазного проекта $50 млн. Он включал строительство гипермаркета "Ашан" (15 тыс. кв. м), галереи бутиков (4 тыс. кв. м) и паркинга на 3,6 тыс. машиномест. Как ожидалось, проект мог принести региону около 1 тыс. рабочих мест.

ООО "Ситрас Украина" (до июня 2018 - "Иммошан Украина") является международным девелопером торговых центров и ритейл-парков в стране.

Компания по состоянию на июнь 2020 года управляет шестью действующими торговыми галереями в составе ТЦ "Ашан" в Киеве и Львове, ТЦ "Ашан Rive Gauche" и "Ритейл Парк Петровка" (оба – Киев).

Auchan Retail – международная компания розничной торговли, первый магазин открыт во Франции в 1961 году.

Auchan Retail Ukraine работает в Украине с 2008 года. Насчитывает 26 магазинов разных форматов (гипермаркеты, супермаркеты и магазины у дома) в девяти городах, а также развивает e-commerce.

Теги: #auchan #одесса #арма
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