Экономика

17:31 07.07.2020

Спрос на первичных аукционах ОВГЗ обвалился ниже 0,3 млрд грн

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Спрос на первичных аукционах ОВГЗ обвалился ниже 0,3 млрд грн

Спрос на первичных аукционах по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) Украины в этот вторник составил всего 0,29 млрд грн (здесь и далее – по номиналу) по сравнению с 2,5 млрд грн неделей и 8,08 млрд – двумя неделями ранее.

Если неделю назад объем продаж составил всего 1,27 млрд грн и это был худший показатель с конца мая, то в этом раз Минфин, согласно информации на его сайте привлек всего 312,9 млн грн, и основную сумму принес аукцион 3-мес. бумаг – 291,5 млн грн.

По самым коротким ОВГЗ ставка осталась на уровне 7,24% годовых, а более длинным облигациям немногочисленные покупатели сами согласились немного понизить ставку: по годичным инструментам – до 9,5%, по 20-ти мес. – до 10,2%.

Теги: #спрос #овгз #минфин
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